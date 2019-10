Repercusiones en Argentina tras la divulgación de datos oficiales de pobreza

Diversas reacciones causaron a nivel político los datos difundidos el lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los que la entidad estatal reveló que 35% de los argentinos se encuentran debajo de la línea de pobreza.

Ayer, durante un acto de campaña en la provincia de San Juan, Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, dijo que “es posible vivir en una Argentina más digna: no me voy a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a millones de personas a la pobreza, como hacen otros”. Según recogió el portal Infobae, el postulante peronista criticó al gobierno que encabeza Mauricio Macri cuando aseguró: “Sé lo que pasa en Argentina, ustedes me cuentan lo mal que la están pasando, no necesito saber otra cosa. Necesito meterme en los barrios y escucharlos; otros lo hacen cuatro años después y parecen descubrir que la gente necesita trabajo y padece la inflación”.

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, vinculó los datos de pobreza difundidos por el Indec con “problemas estructurales” y llamó a “reflexionar” sobre el empleo de los venezolanos que migraron a Argentina. Durante una entrevista con la radio Continental, Pichetto dijo que “la pobreza es una de las falencias del sistema, que tiene que ver con que Argentina es un país en vías de desarrollo, pero no se logró desarrollar un modelo industrial generador de empleo”. Además, agregó: “Hoy la demanda es incontenible por un conjunto de problemas estructurales. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando? Si cuando llegaron no conocían las calles de Buenos Aires. Es un ejemplo de la realidad que nos tiene que permitir reflexionar”.

Esta no es la primera vez que el candidato a vicepresidente de Macri hace comentarios xenófobos. Hace algún tiempo el político derechista de extracción peronista había dicho, acerca de Argentina, que “el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú, es interesante el tema. Perú ha resuelto su problema con la seguridad: ha transferido a todo el esquema narcotraficante”.