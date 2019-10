Siguen las movilizaciones en Ecuador contra las decisiones tomadas por el presidente Lenín Moreno

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) estima que alrededor de 20.000 personas llegarán a Quito, la capital ecuatoriana, hoy, para continuar las movilizaciones que comenzaron la semana pasada, luego de que el presidente Lenín Moreno declarara el estado de excepción.

Jaime Vargas, presidente de esta organización indigenista, señaló que no habrá diálogo con el gobierno mientras no se derogue el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Conaie, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, Acción Ecológica, entre otras organizaciones, ratificaron este lunes que protagonizarán movilizaciones permanentes hasta que el Ejecutivo de Moreno revea no sólo la eliminación del subsidio de los combustibles, sino el incremento de los pasajes y las reformas económicas y laborales que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que informó el diario quiteño El Comercio.

En este marco de lucha en las calles, para mañana está prevista una jornada de paro general. En la previa de la llegada de la movilización indigenista a Quito, este lunes se produjeron enfrentamientos entre la Policía y grupos de estudiantes, situación que se reprodujo en las principales ciudades del país.

En total, desde que se declaró el estado de excepción más de 500 personas fueron detenidas y un manifestante resultó muerto en un confuso incidente ocurrido en la provincia de Azuay, aparentemente atropellado por un vehículo cuando estaba cortando una ruta.

De acuerdo con la versión del gobierno de Moreno, hay infiltrados dentro de la marcha indigenista que llegará hoy a Quito.

En ese sentido el secretario de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que “durante muchas décadas el movimiento indígena se manifestó en paz. Nunca vimos situaciones de agresividad, ni de saqueos ni de delitos. Por lo tanto la responsabilidad en este tema la tienen exclusivamente los líderes de esta movilización, que no tienen el control de la situación y de lo que está pasando o puede pasar. Quien está detrás de esto es quien quiere transformar a Ecuador en Venezuela, que es el correísmo organizado”, afirmó el jerarca, haciendo referencia al ex presidente Rafael Correa, quien inicialmente fue aliado político de Moreno, pero luego se distanció del actual mandatario ecuatoriano.