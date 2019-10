El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) envió involuntariamente a los usuarios de celulares un mensaje de texto con la palabra “prueba”, en el marco de un ensayo de un sistema de alertas para casos de incendios y fenómenos meteorológicos extremos. Un jerarca del organismo explicó que “más allá del error, el resultado de la prueba fue bueno, y creemos que este sistema va a servir para salvar las vidas de las 15 personas que aún revisan sus mensajes de texto a pesar de que 99,9% de sus intercambios los hacen vía Whatsapp”.

Los técnicos que se encargaron del ensayo habían estimado que quedaban muy pocas personas que todavía les prestaran atención a los mensajes de texto, pero ahora creen que la cantidad se redujo debido al mensaje que se divulgó ayer por error. Una mujer declaró: “Cuando me llegó un mensaje de texto pensé que a mi bisabuelo le había pasado algo, porque es la única persona que conozco que aún se comunica de esta manera. Pero cuando vi que solamente me habían mandado la palabra ‘prueba’ decidí silenciar todos los mensajes de texto. Que me llame algún familiar si al Nono le pasa algo”. Un hombre que también recibió el mensaje confesó que no escuchó aviso alguno, y solamente revisó el celular cuando vio la noticia del error. “Pensé que al abrir la bandeja de entrada iba a encontrarme con mil mensajes sin responder, pero no había casi nada. Solamente una promoción de 2x1 en entradas para el tablado del Velódromo del Carnaval de 2014”, relató.