Alberto Fernández se reunió en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador

En su primera salida del país luego de resultar electo, el futuro presidente argentino, Alberto Fernández, se encuentra en la ciudad de México, donde este lunes se reunió con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro celebrado en el Palacio Nacional tuvo un tono político por demás significativo, ya que marca la postura regional que pretende adoptar Fernández, apostando por un nuevo replanteo de los vínculos con los gobiernos de América Latina.

Antes del encuentro se había expresado en ese sentido López Obrador, quien en su habitual conferencia de prensa matinal había dicho respecto de su par que “en todo lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer. Buscamos que no haya crisis económica en el continente”. Según consignó Página 12, López Obrador destacó la visita de Fernández a México y aseguró que se buscarán fortalecer todos los lazos entre ambos países y la región, sin dejar de mantener la relación de “buena vecindad” con Estados Unidos y Canadá.

“Nos importa mucho fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales y de amistad entre nuestros pueblos”, aseguró el mandatario mexicano.

Luego del encuentro, el líder del Frente de Todos brindó una conferencia de prensa en la que dijo que “los dos somos gente que valoramos la institucionalidad y la democracia”, y agregó que con el mandatario mexicano comparten “preocupación” por lo que pasa en la región. “Tenemos con López Obrador una comunión de ideas sobre cómo ver el mundo, nuestros países y el continente”, expresó Fernández.

Luego, hablando sobre la situación económica del país, el nuevo mandatario dijo que “lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del [Banco] Central. Esto no se resuelve con un cambio de gobierno”. Sobre ese punto el líder peronista agregó que la realidad actual “es el resultado de una política que ha dejado que migren de las arcas del Central decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras sino en fuga de divisas”.

Tras el contacto con los medios, en la noche de ayer Fernández y su comitiva, que entre otros es integrada por el diputado Felipe Solá –quien se presume que será el próximo ministro de Relaciones Exteriores– y por sus principales asesores en materia económica, Cecilia Todesca y Matías Kulfas, tuvieron una cena con un grupo de empresarios mexicanos, entre los cuales estaba Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, quien es dueño de la multinacional de telefonía América Móviles, entre otras compañías.

Este martes el mandatario electo mantendrá una reunión con los principales jerarcas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones académicas más prestigiosas del continente, y posteriormente dará una conferencia magistral sobre los desafíos de América Latina ante autoridades, profesores y estudiantes de dicha casa de estudios. El regreso de Fernández a Buenos Aires está previsto para este miércoles.