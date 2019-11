Apuntes de campaña del 5 de noviembre: El reality show de la negociación opositora

(Hoy es 5 de noviembre. Faltan 19 días para la segunda vuelta)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Desde el punto de vista de quienes han decidido apoyar la candidatura de Luis Lacalle Pou en el balotaje, fue inconveniente la filtración del borrador que les presentó el Partido Nacional (PN), con miras a difundir los motivos de ese respaldo ya resuelto. Los entendimientos no estaban del todo definidos, y ahora quedan de manifiesto las diferencias entre los socios. Convertir un proceso de decisión política en un acontecimiento seguido paso a paso por los medios de comunicación puede tener más riesgos que beneficios, como vimos cuando el candidato frenteamplista, Daniel Martínez, eligió a su compañera de fórmula.

Ayer se supo que los partidos Colorado e Independiente no comparten la inclusión en el acuerdo de la prisión perpetua revisable para delitos gravísimos, debido a que formaba parte del proyecto de reforma constitucional impulsado por Jorge Larrañaga, que no fue aprobado por la ciudadanía.

Si bien este procedimiento no parece el mejor para los opositores, es claro que contrasta, por la envergadura de varios participantes, con el hecho de que la agenda de Martínez haya incluido ayer encuentros con el pequeño grupo colorado que no comparte el apoyo a Lacalle Pou, y con César Vega, diputado electo del Partido Ecologista Radical Intransigente, que también se reunió con el candidato nacionalista, y de todos modos anunció hace días que votará en blanco el 24 de este mes.

Mientras tanto, siguen las discusiones entre oficialistas y opositores acerca del proyecto de ley de urgente consideración que Lacalle Pou se propone presentar, si es presidente, al otro día de asumir, y que según ha dicho tendrá medio millar de artículos, aún no difundidos. La vicepresidenta Lucía Topolansky opinó que ese proyecto puede causar una “movilización social enorme” e “inestabilidad” política; según el senador nacionalista Javier García, eso demuestra que Topolansky “no cree en la Constitución”, donde está previsto ese tipo de iniciativas presidenciales. No dijo García que la Constitución prohíbe presentar simultáneamente más de un proyecto de urgente consideración, con el sano criterio de que no se pueden estudiar y resolver con rapidez muchos asuntos a la vez.

Por último, ayer se conocieron dos decisiones del Poder Judicial, que dejaron de lado sendos intentos de llevar cuestiones políticas a los tribunales. Por un lado, el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno revocó un fallo en primera instancia favorable a Antonio Romanelli, asesor sobre seguridad de Cabildo Abierto, que se consideró difamado porque varios medios informaron sobre una carta abierta de ex presos políticos, en la que se lo señalaba como responsable de malos tratos cuando fue guardia en el Penal de Libertad. Por otro, la Suprema Corte de Justicia archivó una denuncia del secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, contra el juez que dispuso el retiro de manifestaciones relacionadas con la campaña electoral publicadas en el sitio web de Presidencia.

Hasta mañana.