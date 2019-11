Bolivia: Luis Almagro reafirmó que “el golpe de Estado es el de Evo cuando pretende quedarse con una elección que no había ganado”

Durante una entrevista concedida a la BBC en su despacho en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se explayó sobre la actual situación de crisis política que vive Bolivia y reafirmó una idea que había manifestado hace algunos días: reiteró que el único golpe de Estado del que se puede hablar es el que dio el depuesto mandatario Evo Morales, cuando pretendió “quedarse con una elección que no había ganado”.

“Cuando alguien que no ha ganado la elección pretende quedársela sobre un esquema sistemático doloso por el cual altera el resultado electoral, definitivamente esa persona está dando un quiebre institucional”, afirmó el diplomático uruguayo ante la pregunta de si en Bolivia se había dado un “autogolpe”.

Al respecto, Almagro agregó: “Me ha llamado la atención la dualidad de estándares de varios, porque cuando [el ex presidente peruano Alberto] Fujimori se roba la elección, el golpe de Estado es de Fujimori. Nadie dijo: “El golpe de Estado es del que le dijo a Fujimori que tenía que renunciar e irse”. Y acá el golpe de Estado es el de Evo, cuando pretende quedarse con una elección que no había ganado. A partir de ahí es cómo se resuelve el tema institucional. Es muy claro que ese paso que dio Evo Morales con un dolo sistemático para alterar el resultado electoral constituía un quiebre institucional en el país. Y que una vez que quedó en evidencia, no tenía otra opción que irse y no tenía otra opción que renunciar”.

Interrogado acerca de si el propio Morales o gente de su entorno reconocieron las elecciones celebradas el 20 de octubre como fraudulentas, Almagro explicó que “la gente de su entorno, al ser cuestionada en estos aspectos, definitivamente tenía problemas en dar respuestas claras respecto de su no participación y se prestó directamente a un encubrimiento de las acciones que estaban contenidas en el fraude, desde Evo Morales para abajo”.

Por otra parte en La Paz se estima que hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará el reglamento y la convocatoria para que se elija a nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, según informó ayer el presidente de la comisión de Constitución, el senador Óscar Ortiz.

“Ha habido un avance entre los equipos técnicos y esta tarde tendremos reunión de la comisión a fin de analizar las propuestas de reglamento preparadas por los asesores, y mañana esperamos tener la sesión de Asamblea para aprobar tanto el reglamento como la convocatoria a la postulación de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó Ortiz, según consignó el diario El Deber. El legislador dijo que en 20 días se elegirá a las nuevas autoridades electorales, que 48 horas después de su posesión deben lanzar la convocatoria a nuevos comicios; se estima que estos podrían tener lugar en abril de 2020.