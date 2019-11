Dirigentes de la oposición chilena insisten con que es necesaria una nueva Constitución para salir de la crisis

Los partidos de la oposición chilena lamentaron que el gobierno “no haya dicho nada claro” sobre iniciar el trabajo para confeccionar una nueva Constitución. Advierten que sin este punto “el diálogo será inconducente”. Según informó la radio Cooperativa, tras la reunión celebrada este jueves en el Palacio de la Moneda con los ministros de Interior, Gonzalo Blumel; de Hacienda, Ignacio Briones; y de Trabajo, María José Zaldívar, los dirigentes de la oposición insistieron en la necesidad de una nueva Carta Magna para salir de la crisis social en la que está sumido el país.

El líder del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, sostuvo que “es absolutamente fundamental escuchar del gobierno, del Ejecutivo, una palabra clara respecto de una nueva Constitución, como lo ha dicho la Corte Suprema que ha dicho que es necesaria una nueva Constitución, y tenemos que abrirnos a una Asamblea Constituyente, a un plebiscito, para que la gente decida”. “Si no están esos temas sobre la mesa, este diálogo que estamos haciendo será inconducente [...] si no vemos señales claras, este diálogo habrá sido insuficiente, inconducente”, aseveró Muñoz. Por su parte, el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el gobierno no dimensiona lo que está aconteciendo en el país y todavía no toma conciencia del enorme malestar ciudadano que se ha expresado en las calles”. “Le hemos planteado al gobierno la importancia de escuchar a la ciudadanía y, por lo tanto, reemplazar esta Constitución, que es una camisa de fuerza para los cambios que los chilenos demandan, por una verdaderamente democrática nacida en democracia; por eso hemos insistido en la propuesta del plebiscito”, manifestó el dirigente socialista.

Paralelamente, la comitiva de observadores de la Organización de las Naciones Unidas que está en Chile para investigar las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado durante las recientes protestas, se reunió ayer con los jerarcas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Poco antes del encuentro, el presidente del INDH, Sergio Micco, pidió que se lleve a cabo un peritaje internacional al armamento usado por Carabineros en las manifestaciones. De acuerdo con cifras del INDH, más de 700 personas presentaron lesiones producto del armamento empleado por la Policía para el control del orden público; 27 fueron heridos por balines, 38 por disparos de bala, 288 por armas de fuego no identificadas y 402 por perdigones. Por esta razón, Micco dijo que “lo más responsable es que se pida un peritaje internacional acerca de la composición de los objetos que se lanzan”.