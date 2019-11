El Grupo de Puebla tendrá su segunda reunión el fin de semana en Buenos Aires

Entre el viernes y el domingo Buenos Aires será la sede del segundo encuentro del Grupo de Puebla, cuyo lema será “El cambio es el progresismo”.

“El propósito de la reunión en Buenos Aires es el de seguir construyendo, entre todos, una agenda progresista que nos identifique y reúna”, dijo el ex presidente de Colombia y ex secretario de la Unión de Naciones Suramericanas Ernesto Samper, durante una entrevista que el propio Grupo de Puebla difundió a través de sus redes sociales.

El primer encuentro de este nuevo foro internacional tuvo lugar del 12 a 14 de julio de este año en Puebla y a dicho encuentro asistieron, entre otras personalidades políticas, el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, el brasileño Fernando Haddad, el colombiano Ernesto Samper, los chilenos Marco Enríquez-Ominami y José Miguel Insulza y el candidato presidencial uruguayo Daniel Martínez.

En esta ocasión el encuentro en la capital argentina tendrá como anfitrión a Alberto Fernández y en la reunión se anuncia que participarán la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff; el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo; el mencionado Samper; el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera; el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los uruguayos Daniel Martínez y José Pepe Mujica.

Este martes Fernández prosiguió su gira por la Ciudad de México, donde además de reunirse con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participó en una conferencia, se entrevistó con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Antes, en la noche del lunes, el líder del Frente de Todos se reunió con varios poderosos empresarios mexicanos. Tras el encuentro el futuro mandatario argentino escribió en su cuenta de Twitter: “Ayer me reuní con Carlos Slim y otros empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. Les anticipé la situación crítica que deja el macrismo y nuestra decisión de revertir ese cuadro. Todos me expresaron su confianza y su compromiso de seguir invirtiendo en el país”.

También en la noche del lunes, durante una entrevista que concedió al canal C5N, Fernández se mostró profundamente crítico respecto de la realidad económica que deberá afrontar cuando asuma la presidencia argentina, el 10 de diciembre.

Durante la entrevista, según consignó Página 12, el mandatario electo rechazó el “informe” que elaboró el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el que destaca los logros económicos producidos durante la presidencia de Mauricio Macri. “Tenemos que entender lo que han hecho en el gobierno de Macri. Aunque queden diez minutos de gobierno, tienen que parar con la mentira. La crisis de deuda que hoy tenemos hace cuatro años no existía y es producto de la gran inoperancia del gobierno”, planteó Fernández al respecto.