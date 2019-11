Leonel Briozzo, Christina Lustemberg y Ovejas Negras rechazaron las declaraciones sobre el aborto de diputado de CA

El ginecólogo Leonel Briozzo, docente grado 5 de la Facultad de Medicina y ex subsecretario de Salud, cuestionó los dichos del diputado electo por Cabildo Abierto (CA) Martín Sodano. Señaló que Uruguay es el país con la “menor mortalidad materna de toda América” y tiene una “tasa de aborto muy baja” y remarcó que tomó con “estupor” las declaraciones del nuevo diputado. “No me preocupa tanto la ignorancia, porque cuando uno es ignorante, con un poco de conocimiento, la ignorancia puede pasar, pero la crueldad con la que habla de situaciones que evidentemente desconoce me dio una profunda repugnancia”, sentenció

El electo legislador dijo en una entrevista con el semanario Búsqueda que se debía modificar la ley que legalizó el aborto y argumentó que está en contra de “abortar por abortar”. “Si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad”, agregó.

Briozzo llamó a tener “responsabilidad” y no hablar de cosas “que no se tiene ni la más remota idea”. Lo que más le rechinó al ginecólogo fue la “crueldad” de sus declaraciones, porque la muerte materna por aborto era la principal causa de muerte materna en Uruguay. “La pregunta es: ¿Qué quiere? ¿Quiere que vuelvan a morir mujeres por aborto? ¿Que Uruguay devuelta tenga epidemia de abortos? ¿Quiere que aumente la mortalidad infantil? Porque en la irresponsabilidad de sus declaraciones parece que es eso lo que quiere”.

Por último, afirmó que no tiene “ningún tipo de temor” de que revisen las leyes de la agenda de derechos, porque “estas leyes han sido buenas para las mujeres, infancia y sociedad”. Y concluyó: “Revisar este tipo de leyes sería un peligro para la salud pública y la felicidad pública”.

Por su parte, la electa diputada Christina Lustemberg, quien será la ministra de Desarrollo Social en un eventual gobierno de Daniel Martínez, dijo que esas expresiones “sorprenden, son muy preocupantes” y parten de “una concepción que desconoce la complejidad que lleva a la decisión de iniciar un proceso de interrupción voluntaria del embarazo para cualquier mujer”. Consultada por Montevideo Portal, agregó: “Nadie está a favor del aborto, interrumpir un embarazo es un proceso doloroso y complejo para cualquier mujer, o sea, no es una decisión fácil”.

También se pronunció a raíz de las declaraciones de Sodano el colectivo Ovejas Negras, a través de un comunicado en el que consideró que “están en riesgo” los avances conseguidos en los últimos años. “Observamos con preocupación cómo ciertos referentes políticos se han expresado con los claros discursos de odio, proponiendo desmantelar conquistas que nuestros movimientos sociales han alcanzado con el amplio apoyo de la sociedad uruguaya”, indica en el texto.

“Es por eso por lo que venimos a plantear que en noviembre nuestro voto no acompañará a los discursos y las propuestas antiderechos”, afirma el comunicado de Ovejas Negras.