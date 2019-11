Si bien la campaña de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata no fue buena, la hinchada del club pretende que siga en su cargo. Maradona renunció la semana pasada, pero ante la presión de los hinchas la directiva le ofreció renovarle el contrato. “Diego está completamente convencido de aceptar el ofrecimiento. No tiene dudas. Si todavía no dio el sí definitivo es porque empezó a grabar un mensaje ayer de tarde y todavía no lo terminó”, relató una fuente cercana al ex 10 de la selección argentina.

Sobre la medianoche de ayer el mensaje de aceptación ya llevaba 6 horas y 37 minutos, y desde el entorno de Maradona daban como un hecho que la grabación iba a seguir por lo menos hasta mañana de tarde. “Diego tiene una cantidad de cosas para decir, y muchísimas ideas y propuestas. Y encima de que tiene mucho para decir, la e sostenida que mete cada dos palabras alarga muchísimo el mensaje”, relató la fuente consultada.

Se estima que es muy difícil que la renovación se oficialice antes del lunes, ya que, una vez que la directiva reciba el video, un grupo de expertos en lingüística, asistidos por inteligencia artificial, tiene que analizarlo y decodificarlo, un proceso que suele insumir unas 48 horas.