Policía detuvo en Salinas al militar retirado que había amenazado a Vázquez y Martínez

La policía detuvo esta mañana en Salinas al militar retirado Carlos Techera, luego de que la bancada de senadores del Frente Amplio presentara una denuncia penal en su contra, por amenazas de muerte contra el presidente Tabaré Vázquez, el candidato a presidente del Frente Amplio Daniel Martínez y a militantes frenteamplistas.

Según publicó hoy El Observador, Techera declarará este mediodía ante el fiscal Diego Pérez, que lleva adelante la causa.

Ayer, en una entrevista con Radio Universal, Techera admitió que se equivocó al hacer las declaraciones que hizo. “Me equivoqué y lo estoy reconociendo. ¿Qué más van a hacer conmigo? ¿Una carnicería?”, se preguntó. Sí admitió que es “muy reaccionario”. “Soy muy calentón. Me arrepiento de lo que dije, de la forma que lo dije”, expresó.

Cuando le preguntaron qué significaba que la iban a “quedar todos”, respondió: “Quedarla es que pueden ir presos, lo que sea, pero yo no dije matar. Cada uno interpreta lo que quiere”, respondió.

Según Techera, existe “un problema en Sudamérica que viene rumbo hacia abajo”. “Atacan un ómnibus con militares, hay una cantidad de cosas que no están bien, ¿y a mí quién me dice que no se pueden armar de nuevo los tupamaros?”, expresó.