Presidente de Sutel dijo que la oposición propone un “retroceso” y la privatización de las empresas públicas

Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), dijo este miércoles a la diaria que las propuestas plasmadas en el documento programático de la oposición son “un retroceso” y reflejan los intereses de las cámaras empresariales, la Asociación Rural del Uruguay y Un Solo Uruguay. “No es un compromiso con el país, están mirando cuáles son los requerimientos de los privados y están dejando de lado a los trabajadores y al pueblo”, afirmó.

El martes los ex candidatos de la oposición firmaron un documento que funcionará como base programática en caso de que Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) gane en la segunda vuelta. En el punto llamado “Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad”, la oposición propone avanzar “en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica”. Para Molina “nos están proponiendo privatizar las empresas públicas. Hay que ver que los uruguayos, en todo esto de la competencia, no terminen perdiendo”. El sindicalista destacó también que el texto habla de “concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas”, algo que consideró inconveniente. “Todas las áreas de industria que tiene el Estado se han desarrollado a la par del mundo. Hoy por hoy no es sólo el teléfono, telecomunicaciones es más que eso. Atacar eso es atacar el desarrollo del país y dejar a la más mínima expresión una empresa de telecomunicaciones tan grande”, dijo.

Cabe recordar que Antel tiene competencia en las comunicaciones móviles, pero cuenta con el monopolio de las que requieren conexión física.

Molina dijo que no se puede hablar de “tarifazo” en el caso de las empresas públicas porque subieron por debajo de la inflación. “Tarifazo es lo que hizo Enrique Antía con el boleto estudiantil en Maldonado, que subió casi 80%, pero de eso no dicen nada”, acotó.

En tanto, el actual diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti aseguró a la diaria que en el documento se tratan con términos “elegantes” temas que son “polémicos”. El representante dijo que en las empresas públicas no hay una ineficiencia que haga pensar en la necesidad de que “multinacionales vengan a competir”. “Con esa apertura ilimitada que se quiere hacer, se quiere aprovechar la infraestructura que fue pagada con los recursos del Estado”, dijo.

En el capítulo que habla sobre las políticas sociales, los partidos proponen “considerar una eliminación gradual del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social [IASS]”. Sobre esto Asti opinó: “La gran mayoría de los pasivos no paga el IASS, sí lo hacen las pasividades medio-altas. Es una forma de contribuir, al igual que el resto de la sociedad, al financiamiento de las políticas públicas, con una solidaridad intergeneracional que a nuestro entender debe mantenerse”.

Por otro lado, dijo que en el documento de la oposición sí se maneja la eliminación de impuestos, algo que “beneficiaría enormemente a los grandes grupos terratenientes, tanto con [la eliminación] del impuesto al patrimonio como del impuesto a primaria en el sector rural”.

Sobre la propuesta de abatir el déficit fiscal dijo que es algo que también plantea el FA: “Podríamos suscribir, porque disminuir el déficit lo venimos diciendo en toda la campaña electoral, eso lo pueden firmar todos los partidos que se presentaron a las elecciones; el tema es cómo”. Asti se preguntó cómo van a bajar el déficit y al mismo tiempo profundizar las políticas sociales. “Si creen que sacando a los adscriptos y los cargos de confianza se puede realizar son muy ingenuos”, concluyó.

Christian Daude, director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas y asesor del candidato del FA, Daniel Martínez, dijo este miércoles en su cuenta de Twitter que “la coalición conservadora promueve una agenda corporativa a diferencia de la propuesta del FA” y destacó que las políticas salariales son para los militares y los pasivos de altos ingresos.

“Proponen que los salarios generales se aten a la productividad, salvo para las FFAA [Fuerzas Armadas] donde quieren ‘establecer una nueva escala salarial’”, escribió.

“Solamente el 23% de los pasivos de mayores ingresos tributan IASS, dentro los militares es el 39%. Esto es producto de un sistema de retiros en extremo generoso, con pasividades superiores a los 200.000 pesos, y que, si bien se ha reformado recientemente, ha sido de manera moderada”.

El peso relativo de Bergara



“Lo más positivo para nosotros es



El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo este miércoles que Azucena Arbeleche, asesora de Luis Lacalle Pou y futura ministra de Economía y Finanzas si el nacionalista gana, no tiene los mismos pesos "específicos" ni "físicos" que Mario Bergara.

