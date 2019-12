Argentina: El presidente Alberto Fernández se reunió con las patronales agropecuarias para tratar el tema de las retenciones a las exportaciones

La Casa Rosada fue este lunes sede de un encuentro entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y un grupo de colaboradores con los integrantes de la mesa de enlace, que reúne a representantes de las principales entidades rurales del país. Como era de esperar, el tema principal que estuvo sobre la mesa fue el de las retenciones a las exportaciones de los granos, una de las medidas adoptadas por el área económica del Ejecutivo argentino que lidera el ministro de Economía, Martín Guzmán, norma comprendida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Senado el sábado.

Durante el encuentro, según consignó el diario La Nación, el mandatario propuso modificaciones para los casos de los pequeños productores. “El presidente propuso la modificación de la ley de emergencia para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores, y específicamente para aquellas regiones que están lejos de los puertos”, informó, tras el encuentro, el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Por su parte, los dirigentes rurales le solicitaron al mandatario que establezca un cronograma que acote el plazo en el que regirá este aumento de las retenciones. Las partes quedaron en seguir dialogando sobre el tema.

Días antes y explicando las razones de esta medida, el mandatario argentino había dicho que no se estaban aumentando las retenciones, sino que lo que se estaba haciendo era “dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de cuatro pesos por dólar que [el ex presidente Mauricio] Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy”. Fernández calificó la medida de “absolutamente imperiosa” ante la situación fiscal que atraviesa el país. El líder del Frente de Todos pidió, además, estar “más unidos que nunca, porque hay gente que la está pasando muy mal, y la prioridad es esta gente”. El político peronista argumentó que con las medidas aprobadas el Estado “está tratando de equilibrar, por ejemplo, en un esquema tarifario que les sirva a los que viven en sus casas y a los que producen, no sólo a los que distribuyen”.

Paralelamente, este lunes, durante un brindis navideño celebrado con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el presidente comunicó que autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegarán a Buenos Aires “en los próximos días”, aunque evitó precisar si él personalmente se reunirá con los jerarcas de la entidad crediticia. “Nosotros seguimos listos y dispuestos a reunirnos con las autoridades cuando mejor les convenga, pero todavía no hay fecha para una misión, tal como el vocero Gerry Rice dijo hace unos días”, explicó a Infobae una fuente del FMI.