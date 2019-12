Azucena Arbeleche: “Preocupa” la “caja” de las empresas públicas

Siguen las reuniones bilaterales entre los jerarcas de los ministerios entrantes y salientes. Este jueves le tocó el turno a la cartera de Economía y Finanzas, en un encuentro que no duró más de una hora. Azucena Arbeleche, la futura encargada de la cartera, señaló al final de la reunión que solicitaron información adicional a la que ya habían pedido, en particular sobre el motivo por el que se resolvió “no corregir las tarifas públicas de acuerdo a los costos”. “Esa información fue enviada hace unos días, y nosotros en la reunión de hoy aclaramos que no era suficiente. En particular, nos preocupa la situación de caja con la que terminan las empresas públicas. Sobre esos datos se va a seguir avanzando”, indicó, e insistió en que solicitaron información sobre las empresas públicas para entender “cuál es el motivo por el que se resuelve no ajustar las tarifas públicas de acuerdo a sus costos”.

Consultada sobre una de las promesas de campaña del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de ahorrar 900 millones de dólares por año, Arbeleche dijo que eso “va por el lado de los gastos y no está relacionado con el aumento de las tarifas públicas”, y que entienden que los costos de las empresas públicas deben “reflejarse en las tarifas”. Sostuvo que los compromisos de campaña “se respetan” y que las tarifas “no pueden aumentar para que el gobierno recaude más dinero”, pero “esto es diferente”, y las tarifas “tienen que reflejar sus costos”.

La futura ministra de Economía dijo que le preocupan “algunas actitudes” del gobierno saliente y que los números sigan estando “de forma negativa”, en particular el déficit fiscal, que está en el entorno de 5% y eso también le “preocupa”. Consultada por las declaraciones del actual ministro de Economía, Danilo Astori, de este jueves de mañana, dijo que puede hacer los comentarios que le parezcan, pero que señaló “una cantidad de problemas y desafíos que tiene la economía uruguaya pareciendo que no estaba a cargo del barco en todo este tiempo”. “Creo que además de manifestar las preocupaciones, lo que hay que hacer es ocuparse de los problemas que tenemos en la economía”, señaló.

Por otro lado, Álvaro García, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que también estuvo en la reunión, subrayó que el proceso de transición no es un “cogobierno” y que toda la información “está abierta”. “Se pidieron algunos datos más y van a ser brindados en función de la información que entregamos la otra vez, y hoy se nos solicitó algún agregado, básicamente referido a la disponibilidad de las empresas públicas. No hay ningún problema, va a ser entregado”, señaló.

De León versus Moreira

Este viernes será la reunión bilateral en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), pero se picó antes de empezar. El miércoles la futura encargada de esa cartera, Irene Moreira, de Cabildo Abierto (CA), fue consultada por el semanario La Mañana sobre qué esperaba encontrar cuando asuma la cartera del MVOTMA. Contestó: “Yo creo que va a ser una gran sorpresa, dado que me parece que hay algunos números maquillados. Vamos a hacer una limpieza en la casa y a ordenarla; esa es la primera misión. Ese es un concepto que maneja Lacalle Pou y que manejó siempre CA en todos sus recorridos a lo largo y ancho del país, a nivel general, no sólo en la vivienda, sino en todo el Estado”.

Moreira también dijo que hay que erradicar los asentamientos y “tratar de hacer una política masiva con ese objetivo”. “En primer lugar, que no sigan creciendo, y posteriormente intentar bajar ese número, que ha aumentado vertiginosamente en estos últimos años, a fin de mejorar las condiciones de vida de la gente”, señaló.

Ante estas declaraciones, Eneida de León, la actual encargada del MVOTMA, fue consultada por la prensa. De León contestó que los números del ministerio están realizados “por un grupo de monitoreo” integrado por funcionarios que no son una expresión “política”, por lo tanto, se trata de datos “objetivos de las cosas que se contrataron, se construyeron, que están en construcción, etcétera”. “No hay maquillaje de números. Pero pienso que esto es un error del que ella seguramente, cuando lea los informes con atención, va a ser consciente”, agregó.

De León señaló que los informes oficiales sobre asentamientos están colgados en la página web del ministerio, pero el tema es cómo se definen y cuentan. “Si uno cuenta techitos es muy fácil equivocarse. Estamos esperando que se haga el próximo censo, que es el que da los números verdaderos de las familias. Más de diez familias se considera un asentamiento. Eso implica que tenemos un tema cultural en el cual alguien que nace en un asentamiento termina asentándose allí. Hay que luchar contra ese tema cultural, y hemos hecho mucha obra, los números son públicos”, agregó. Por último, dijo le entregó los números a Moreira el lunes y que no sabe si los leyó porque son 140 páginas “con muchos datos de todas las direcciones”. “No es fácil incorporar todo eso rápidamente, pero veremos mañana [por este viernes] lo que dice”, finalizó.