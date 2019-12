Bancada del FA amplió la denuncia ante la Jutep sobre Carlos Moreira

La bancada del Frente Amplio (FA) de la Junta Departamental de Colonia amplió la denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) contra el intendente Carlos Moreira por el caso de las pasantías en la comuna.

En el documento, los ediles frenteamplistas relatan los hechos desencadenados a raíz de que se filtraran los audios del intendente ofreciendo una pasantía a cambio de sexo. En primer lugar, Moreira fue expulsado del sector que pertenecía, Alianza Nacional, y, en segundo lugar, la Comisión de Ética del Partido Nacional (PN) sugirió la censura del dirigente. En base a un informe de este organismo nacionalista, los ediles del FA entienden que este “tipo de conductas inapropiadas desprestigian al funcionario público, a la propia institución que el intendente representa, a la Intendencia de Colonia, y al sistema todo, pues cuando se ejerce la función pública el intendente está ejerciendo una investidura que lo obliga a actuar bajo determinadas normas de comportamiento, al punto tal que tal desvinculación le impide usar el lema Partido Nacional para cualquier postulación a la que aspire”.

A su vez, se afirma que la censura es la “sanción máxima que puede aplicar una colectividad política”. Por ese motivo, adjuntan una “copia” de la resolución de la Comisión de Ética. Según indicó a la diaria el edil del FA Daniel Almada, se le solicitó a la Jutep que pida la resolución original, y además le enviaron una copia del reglamento interno, que indica cómo deberían manejarse las pasantías, y declaraciones de Moreira sobre el tema. “El objetivo es que se defina si hubo abuso de poder o no”, concluyó.

En carrera

El edil nacionalista Mario Colman, diputado electo por el sector de Moreira, había asegurado la semana pasada a la diaria que su sector espera conseguir el archivo judicial de la causa del intendente y “eventualmente, presentarse ante el PN para que Moreira sea reincorporado”. En su momento, Colman dijo que “sin duda” Moreira tiene que volver a ser candidato porque “ha sido el mejor intendente de la historia de Colonia”.

El diputado Pablo Abdala, de Alianza Nacional, dijo que es “muy difícil opinar sobre la base de hipótesis”. “Si surgieran hechos nuevos, habría que analizarlo a la luz de la realidad. Creo que podríamos estar alimentando falsas expectativas, prefiero ser cauto”, añadió. Abdala, que además es secretario del directorio del PN, explicó que el organismo llegó a tratar el informe de la Comisión de Ética porque el intendente renunció y, en definitiva, la “censura equivale a la expulsión; en la medida en que el propio protagonista de los hechos renuncia, queda absolutamente desvinculado”.

El nombre de Moreira no es el único que se maneja para la Intendencia de Colonia en tiendas blancas. Napoleón Gardiol, integrante de la lista 404 y director de Vivienda de la comuna, dijo a la diaria que está esperando ver “qué es lo que va a hacer Moreira, si define ser candidato o no” y si el PN acepta su reintegro. “Si él es candidato, no voy a ser candidato”, resumió. Otro de los nombres que se manejan es el de Ricardo Planchón, director de Desarrollo Humano y Juventud de la comuna e integrante del ala que apoya a Luis Lacalle Pou.

En cambio, Walter Zimmer, ex intendente de Colonia, dijo a la diaria que si bien ha recibido ofertas para presentarse, su “voluntad” no está en lo departamental. “Soy uno de los candidatos fijos para el cargo, pero realmente ahora tengo mi cuota esperando la posibilidad de que me precisen para alguna actividad nacional”.

Sobre la posibilidad de que Moreira lance su reelección, Zimmer prefirió no hacer comentarios. El ex intendente se limitó a decir que primero la Justicia tiene que expedirse, luego Moreira debería solicitar su reingreso al PN y posteriormente pasar por la Comisión de Ética. “Todo esto antes del 9 de febrero, así que hay que ver los plazos, pero no voy a emitir mi opinión”, concluyó.