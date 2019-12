Colorados inician conversaciones para formar coalición multicolor en Montevideo

El Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo resolvió este jueves autorizar a una delegación encabezada por el secretario general de la capital, Felipe Schipani, a comenzar los contactos formales con partidos integrantes de la futura coalición de gobierno, a los efectos de estudiar la posibilidad de presentarse bajo un lema común a la elección departamental de mayo. Si bien la resolución final se tomará en la Convención Departamental, que tendrá lugar el 21 de enero, los colorados hace un mes que evalúan en detalle esta posibilidad.

Las conversaciones para repetir una coalición como la que representó en 2015 el Partido de la Concertación empezaron hace meses y tomaron fuerza esta semana, pero en junio ese lema no consiguió la cantidad de votos necesarios para participar en las elecciones departamentales. Esto motivó a que los partidos de la oposición buscaran una forma alternativa para presentarse en conjunto. Schipani contó a la diaria que “obviamente” ha habido conversaciones informales, pero con esta resolución buscan darle “formalidad al asunto”. Una de las primeras definiciones que tomaron fue la de concretar una reunión con la departamental del Partido Nacional –se estima que será el 6 de enero–, una vez que ese partido retome la actividad. El siguiente paso será conversar con los otros posibles socios: el Partido Independiente (PI), Cabildo Abierto (CA) y el Partido de la Gente (PG). El objetivo central es “reeditar la coalición multicolor a nivel de Montevideo”, acotó.

A priori se prevé no utilizar ninguno de los lemas de las colectividades mayores –PC, PN ni CA– y, en cambio, está la posibilidad de usar el PG o el PI, aunque este último es la opción preferida entre los colorados. Por otra parte, el secretario general del CED dijo que la Corte Electoral resolvió para las elecciones del tercer nivel de gobierno que quienes estuvieron en listas en las internas en un lema puedan ser candidatos a concejales o alcaldes en otro lema. “Esto permite que quien fue candidato de su partido en mayo, en la medida en que prospere el acuerdo, pueda ser candidato a concejal o a alcalde bajo un lema distinto del de su partido”, informó.

Este jueves, en la reunión del CED, los colorados resolvieron solicitarles a los sectores que hagan propuestas de nombres. Hasta ahora, los dos nombres que se manejan informalmente en la interna del PC son el de Luis Alberto Ney Castillo, que fue candidato en 2010 y es un referente dentro del partido, y el del abogado Andrés Ojeda, que fue edil departamental de la capital.

En filas blancas estuvieron en un principio sobre la mesa dos nombres: el del alcalde del Municipio Ch, Andrés Abt, y el del ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá. Sin embargo, este último fue designado por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, como director de la Secretaría Nacional de Deportes, lo que lo sacaría de la competencia. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que el tema no se ha abordado institucionalmente, pero lo ven con “mucha expectativa” y existe una “aceptación bastante extendida” de conformar una alianza electoral. Por otra parte, Schipani se mostró optimista y dijo que, en la medida en que se pueden postular hasta tres candidatos, no va a “haber un inconveniente para llegar a un acuerdo” con los otros partidos. No obstante, CA ya había descartado participar en un lema común con otros partidos en Montevideo, según había dicho el futuro subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, a El País.