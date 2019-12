Ciudadanos descarta alianzas del PC en el interior y distorsiona la coalición en Rocha

La idea de replicar en mayo la coalición “multicolor” que construyó el presidente electo, Luis Lacalle Pou, previo al balotaje de noviembre comienza a sortear diferentes destinos en las elecciones departamentales, en función de las realidades locales.

En Montevideo el flamante secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado (PC), Felipe Schipani, planteará en la reunión de hoy la necesidad de formalizar el acuerdo con el Partido Nacional (PN). La designación del ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá como futuro titular de la Secretaría Nacional de Deportes dejó al actual alcalde del Municipio Ch, Andrés Abt, como la figura con más posibilidades de ser candidato por el PN en Montevideo, pero los nacionalistas todavía no dirimieron la discusión acerca de la conveniencia de reeditar el acuerdo de 2015, esta vez bajo uno de los lemas de la coalición, ya que en las internas de junio de este año el Partido de la Concertación no consiguió los votos suficientes para comparecer en la elección departamental. Todo indica que el lema elegido para presentarse conjuntamente será el Partido Independiente (PI), ya que entre blancos y colorados es visto como un aliado a todas luces más confiable que el Partido de la Gente (PG).

Según publicó el sábado El Observador y confirmó la diaria, en el PC se manejan, informalmente, dos nombres: Luis Alberto Ney Castillo, quien ya fue candidato en 2010 y estuvo a punto de volver a serlo en 2015, y el abogado Andrés Ojeda. Aunque sin pensar en postularse a la intendencia bajo un acuerdo, ninguno de los dos integraron listas en las elecciones internas del PC, lo que los habilita a ser candidatos por otro lema.

Ambos fueron asesores del candidato colorado Ernesto Talvi, cuyo sector, Ciudadanos, tomó una determinación importante respecto de este tipo de alianzas: sólo apoyará acuerdos partidarios en Montevideo, ya que entiende que es bueno que en el interior el partido tenga una expresión departamental propia. Esa decisión implica, en palabras de Schipani, “no ir bajo el lema PN” en ningún departamento.

Coalición rochense

La determinación de Ciudadanos parece una respuesta directa a lo que sucede en Rocha, donde Cabildo Abierto (CA) anunció, en voz de su propio líder, el senador electo Guido Manini Ríos, que presentará un candidato que se postulará dentro del PN: Roberto Rodríguez.

El referente de Ciudadanos en Rocha, Rafael de León, dijo que el sector replicó a nivel local lo dispuesto a nivel nacional: no participará en la alianza del PN con CA, que además de Rodríguez postularía al diputado nacionalista Alejo Umpiérrez. “Consultamos con Talvi y a [Adrián] Peña, y llegamos a la conclusión de que lo mejor era ir con una candidatura propia”, dijo De León, que sostuvo que en los hechos, uno de los problemas prácticos que tendría la alianza es que, impediría postularse a muchos de los dirigentes, porque participaron en las internas de junio dentro del PC. De hecho, De León dijo que posiblemente él mismo sea candidato a intendente en filas coloradas.

No obstante, la negativa de Ciudadanos a integrar la coalición no deja enteramente por el camino la posibilidad de que dirigentes colorados participen en la alianza dentro de la coalición dentro del PN en Rocha. El otro sector del partido, Batllistas Unidos, todavía no ha definido qué postura tomará: lo definirá en una reunión que tendrá lugar el domingo 29 en el Chuy. Eduardo Píriz, candidato a diputado por ese sector, dijo a la diaria que ha habido reuniones con dirigentes del PN, de CA, del PI y del PG, y han recibido “varias ideas” al respecto. En Rocha, Batllistas Unidos está integrado por siete agrupaciones e incluso puede existir la posibilidad de que estas tomen posiciones distintas con respecto al acuerdo. La agrupación de Píriz, por ejemplo, se reunirá antes del fin de semana para tomar una decisión final de cara al encuentro en el Chuy.

Umpiérrez dijo a la diaria que le hubiera gustado contar con el apoyo de Ciudadanos para la elección y que la decisión que tomó el sector le parece un “error estratégico”. “Puedo entender que haya estrategias electorales, pero esas estrategias deben tener en cuenta la realidad departamental. Hacer tabla rasa con el país entero es desconocer las especificidades de cada departamento”, argumentó.

La coalición, no obstante, sí se ganó el apoyo del PI. El dirigente Omar Gutiérrez dijo a la diaria que la Mesa Departamental de ese partido se reunió el sábado y resolvió apoyar a un candidato del PN para los comicios de mayo, aunque todavía no se definió a quién.

Canelones sin acuerdo

Además de Montevideo, uno de los bastiones del Frente Amplio (FA) es Rocha: allí la izquierda ganó todas las elecciones departamentales desde que llegó al gobierno nacional por primera vez, en 2004. Por la intendencia pasaron dos períodos del socialista Artigas Barrios y uno del emepepista Aníbal Pereyra, quien intentará ser reelecto en mayo.

El otro bastión del FA es Canelones, donde la realidad para la oposición es aun más complicada que en Rocha. Mientras la candidatura del actual intendente, Yamandú Orsi, gana fuerza cada semana con nuevos apoyos, la decisión de Ciudadanos, el sector mayoritario en ese departamento, de no hacer alianzas interpartidarias en el interior complica aun más las chances de los partidos de la oposición. En tanto en el PN se habla de tres posibles candidaturas –los diputados Amín Niffouri y Sebastián Andújar por Todos, el sector de Sebastián Andújar, y el también representante Álvaro Dastugue, de Todo por el Pueblo, del senador electo Juan Sartori)–; en el PC todavía no está definido si su principal dirigente departamental, el senador electo Adrián Peña, peleará por la comuna.