Daniel Martínez no será candidato a la Intendencia de Montevideo

El ex candidato presidencial Daniel Martínez comunicó al Partido Socialista (PS) y a la Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA) su decisión de no presentarse como candidato a las elecciones departamental de mayo. Así lo expresó el secretario general del PS, Gonzalo Civila, en Twitter, y agregó que compartía la noticia públicamente para evitar “especulaciones”, ya que Martínez “nunca fue candidato a la intendencia para el 2020 y ya ha demostrado que no necesita ningún cargo para militar por el proyecto”.

Hace unos días, el ex candidato presidencial había manifestado a su círculo cercano la intención de competir por la reelección de la comuna de Montevideo y ya estaba previsto que la Presidencia de la Departamental de Montevideo lo recibiera en enero. Sin embargo, estos días los sectores de la coalición de izquierda comenzaron a pronunciarse acerca de su eventual postulación y la idea de que se volviera a presentar no suscitó demasiados apoyos.

Tanto desde el Movimiento de Participación Popular como desde el Partido Comunista del Uruguay manifestaron que no tenían intención de impulsar su candidatura. Pero, además, el sector Asamblea Uruguay (AU), sector que sí apoyó a Martínez en la elección interna, resolvió apoyar al actual subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

De hecho, el líder de AU, Danilo Astori, se refirió a la eventual postulación de Ferreri y a la posibilidad de respaldarlo. “Nos sentimos muy cerca de Pablo Ferreri que, obviamente, está aspirando a tener un lugar entre los precandidatos y ese es uno de los elementos que estamos considerando. Es tiempo de renovación siempre y ojala un país como Uruguay sepa renovarse no sólo generacionalmente sino ideológicamente, desde el punto de vista de las ideas y los procedimientos de trabajo”, dijo el ministro en rueda de prensa.

Con la decisión de Martínez de retirarse, los otros posibles candidatos a la intendencia, hasta ahora, son el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y Ferreri.