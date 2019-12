El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, negocia con dirigentes de Cambiemos para lograr aprobación de reforma tributaria

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá el jueves 2 de enero en la ciudad de La Plata con intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, en un encuentro que se encontraba pautado con anterioridad, pero al que sumará en la agenda el tema de la reforma tributaria, cuyo tratamiento quedó trabado en la legislatura bonaerense porque los representantes de la coalición opositora, que son mayoría en el Senado, no se presentaron para dar el cuórum.

“Tenía agendada una cita para el 2 porque antes de fin de año me había reunido con los intendentes del oficialismo. La reunión del 2 no tenía este tema porque no estaba en agenda”, precisó el mandatario provincial en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, consignadas por el portal Tiempo Argentino.

El gobernador kirchnerista llamará además a una nueva jornada de sesión extraordinaria de la legislatura para intentar que se sancione la ley de reforma tributaria, cuyo punto más polémico es el impuesto que establece subas de entre 15% y 75% para propiedades urbanas y rurales de la provincia.

Según declaró a Página 12 el senador peronista Omar Plaini, el argumento esgrimido por los legisladores de Cambiemos de que al no aprobar esta reforma están defendiendo a la clase media y a los jubilados es falso. “No es verdad que están intentando defender ni a la clase media ni a los jubilados. Están defendiendo a los grupos concentrados de la economía, tal y como lo hicieron durante los cuatro años que gobernó [el ex presidente Mauricio] Macri y [la ex gobernadora María Eugenia] Vidal”, afirmó Plaini.

Por su parte, Kicillof expresó que “hay que explicarle a la sociedad la gran mentira que dijo la oposición para justificar una actitud que tiene que ver con usar el peso de su mayoría en el Senado, no dejar sesionar y dejarnos sin ley tributaria; la recaudación se va a ver resentida”. El gobernador agregó que el problema presupuestario llegará a medida que se extienda la discusión y no se pueda poner en funcionamiento la nueva ley impositiva.