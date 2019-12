El gobernador de Mendoza cedió a los reclamos y no instrumentará polémica ley de explotación minera

En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno provincial, el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, anunció que no implementará la ley de explotación minera, que autorizaba para ese fin, el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias químicas altamente tóxicas. “Voy a suspender la reglamentación de la Ley”, anunció durante el mediodía de este jueves el gobernador Suárez, dándole así la razón a los miles de manifestantes que se habían congregado el viernes en esta ciudad argentina para exigir que la norma no se ponga en marcha, ya que ello implicaría la contaminación de los cursos de agua en esta provincia, que se caracteriza por no tener abundancia de recursos hídricos.

Durante las masivas protestas, las más grandes en la historia de esta provincia situada en el centro oeste argentino, hubo choques entre manifestantes y la policía, que para disuadir a la multitud utilizó gases lacrimógenos y balas de goma.

En la conferencia de prensa de este jueves, el gobernador confirmó que no iba a reglamentar la ley 9.209, que modificó la histórica ley de minería 7.722 que “protegía el agua de los mendocinos”, según afirmó Suárez.

Argumentando su decisión, Suárez dijo que “el primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Todos sabemos que ante los acontecimientos a raíz de la ley N° 9.209, que ha habido hechos de violencia en la provincia, que hay cortes de ruta, que hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, donde muchos funcionarios, como pasa con todos en mi casa, estamos padeciendo amenazas y hostigamientos, y queremos evitar que eso pase a mayores”.

El jerarca dijo que “es mentira que, porque haya explotación minera haya contaminación” y agregó que “los mendocinos somos capaces de hacer las cosas bien”. De todas maneras, el gobernador explicó que “la ley 9209 es una decisión legal, pero aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo mendocino, y no voy a hacer nada que no sea legitimado por el pueblo”.

Por otra parte, de acuerdo a lo que informó el diario mendocino El Sol, durante la conferencia de prensa el gobernador informó que convocará al diálogo a diversos sectores económicos, sociales, universitarios y religiosos para intentar llegar a un acuerdo multisectorial. Y, como última instancia, no descartó llamar a un plebiscito vinculante y obligatorio para que los ciudadanos mendocinos definan si quieren o no minería.

“Queremos un debate serio, no violento. Si después de este proceso no se llega a un acuerdo, no se descarta convocar a una consulta popular vinculante. Sería la última instancia”, de acuerdo a lo que agregó Víctor Ibáñez, ministro del Gobierno provincial. El funcionario explicó que si bien la ley 9.209 no será reglamentada, quedará sancionada. Y si luego de las discusiones con otros sectores es necesario realizarle modificaciones, eso se hará a través de otra norma.