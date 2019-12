El partido de Evo Morales tendrá un encuentro clave el 29 de diciembre en Buenos Aires

En Buenos Aires, donde se encuentra en calidad de refugiado político, el presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, trabaja en el diseño de la organización y las candidaturas de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), con vistas a las elecciones que se celebrarán el año que viene en el país andino.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) conformado la semana pasada tiene plazo hasta el 2 de enero para convocar a elecciones generales, luego de que la última votación presidencial, que tuvo lugar el 20 de octubre, fue anulada bajo acusaciones de fraude promovidas por los opositores a Morales y tras la determinante intervención de la Organización de Estados Americanos.

Según informó Página 12, Andrónico Rodríguez, politólogo de 30 años de edad y dirigente cocalero al igual que el ex mandatario, es el más factible candidato a la presidencia por el MAS, aunque eso se decidirá en un congreso que se llevará a cabo el año que viene en la ciudad de Salta, cercana a la frontera entre Argentina y Bolivia. Pero previo a eso, para el 29 de diciembre Morales convocó una reunión de los principales dirigentes del partido que se celebrará en Buenos Aires. En dicho encuentro se empezarán a proponer las candidaturas sobre las que se decidirá en la instancia posterior de Salta.

Además de Rodríguez, quien es oriundo de la provincia de Chapare, en el departamento de Cochabamba, bastión político de Morales, hay otras importantes figuras del MAS que también aspiran a la candidatura presidencial. Ellos son el ex ministro de Economía Luis Arce; el ex canciller David Choquehuanca; Eva Copa, la presidenta del Senado actualmente en funciones; y Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado y representante del ala más izquierdista del MAS.

De acuerdo con un sondeo realizado por la consultora Mercados y Muestras para el diario boliviano Página Siete, cuando aún no están definidas las candidaturas presidenciales de ningún sector político, Rodríguez y el ex presidente Carlos Mesa – quien finalizó segundo en los comicios de octubre– son los precandidatos que lideran la intención de voto de cara a las próximas elecciones, el primero con 23% y el segundo con 21% de las adhesiones.

Por otra parte, la encuesta también revela que bajó la intención de voto del dirigente derechista del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. Además, 67% de los ciudadanos encuestados consideró que no sería correcto que se postulara la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez.

Mientras esto sucede, las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Argentina y Bolivia están congeladas. En declaraciones recogidas por el diario cruceño El Deber, la actual canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, admitió que Argentina no acreditó aún a los diplomáticos bolivianos que fueron designados por Áñez. La actual jefa de la diplomacia boliviana agregó que espera que se respete la Convención de Viena y dijo también que tiene la información de que la cancillería argentina, al estar en un proceso de transición por el cambio de gobierno, dilata la acreditación por “temas de logística”.

Del otro lado, el nuevo Ejecutivo argentino que encabeza el peronista Alberto Fernández por el momento no ha comunicado su intención de enviar un embajador a La Paz. No obstante, los chispazos en el área diplomática seguramente se irán limando con los meses, especialmente después de las elecciones en Bolivia, de las que emergerá un gobierno legítimo.

De ambos lados se mantienen expectativas de que así sea, sobre todo teniendo en cuenta la estrecha relación comercial entre ambos países, rubro en el que se destaca el gasífero. Si bien Argentina es un productor de gas natural, no llega a cubrir el total de su demanda en los meses de mayor consumo. Por eso, en 2006 suscribió con Bolivia un acuerdo por el que le compra a su vecino 11 millones de metros cúbicos de gas por día.

Paralelamente y volviendo al tema de las elecciones, el presidente del TSE, Salvador Romero, confirmó este lunes que el organismo que encabeza comenzó una exhaustiva revisión del padrón electoral. El funcionario confirmó que en las elecciones generales de 2020 se volverá a usar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que fue severamente cuestionado en los comicios del 20 de octubre. Según indicó Romero durante una entrevista con el canal de televisión boliviano Unitel, “el TREP se va a seguir usando probándose una modalidad distinta. Es un mecanismo útil y el organismo electoral se compromete a que se realizará sin inconvenientes, con una transmisión eficiente y ágil de los resultados en cuanto vayan llegando”.