En una iracunda carta, Donald Trump dijo que juicio político en su contra impulsado por los demócratas es una “farsa”

En una dura carta de seis páginas dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció el proceso de juicio político en su contra, afirmando que no había hecho nada fuera de la ley y que, en los comicios que se celebrarán el año que viene, los demócratas pagarán un precio político por su acusación. “No tengo dudas de que el pueblo estadounidense los responsabilizará a usted y a los demócratas en las elecciones de 2020”, escribió Trump en la carta a Pelosi, justamente el día previo a que los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso que pesan contra Trump sean votados en la cámara baja, de mayoría demócrata. “No te perdonarán tu tergiversación de la justicia y el abuso del poder”, afirmó el líder republicano en la carta, consignada por The New York Times. “Al proceder con su inválido juicio político está violando sus juramentos ante el cargo, quebrando su respeto a la Constitución y supone una declaración de guerra a la democracia estadounidense”, indicó Trump en la misiva.

El mandatario expresó que sabía que su carta no cambiaría el resultado de la votación de hoy, pero dijo que la escribió “con el propósito de la historia y para poner mis pensamientos en un registro permanente e indeleble”. Agregó que “se respetó más el debido proceso contra los acusados en los juicios de brujas de Salem” que en su caso.

Atacando a Pelosi, Trump dijo: “La historia la juzgará con dureza a medida que avance con esta farsa de juicio político [...] Su legado será convertir la Cámara de Representantes de un cuerpo legislativo venerado en una Cámara Estelar de persecución partidista”.

Se prevé que este miércoles la cámara baja someta a votación en el pleno los cargos políticos contra Trump, que probablemente saldrán adelante gracias a la cómoda mayoría con que cuentan los demócratas, con lo que se daría luz verde a un proceso de destitución contra el mandatario en el Senado, que comenzaría en enero, según informó la agencia de noticias Efe. De todas maneras, dado que en la cámara alta hay mayoría republicana –53 frente a 47–, sumado a que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, la destitución de Trump parece sumamente improbable.

En setiembre, los demócratas anunciaron el inicio de una investigación de juicio político contra Trump, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una conversación telefónica que el presidente había mantenido en julio con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski. En ella, el estadounidense presionaba al ucraniano para que investigara a su rival político y ex vicepresidente, el demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter, por supuestos casos de corrupción en dicha nación europea.

Este lunes, el Comité Judicial de la cámara baja publicó los detalles del caso en un documento de 658 páginas, en el que se concluye que Trump “traicionó a la nación” en busca de su interés personal. En el texto se establece que Trump sea imputado políticamente por “delitos graves y faltas”, según recoge la Constitución estadounidense, al haber abusado de su poder y obstruido la labor del Congreso.