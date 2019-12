Gobierno argentino comenzó a instrumentar medidas para paliar situación de millones de personas

Durante un encuentro con el presidente argentino, Alberto Fernández, y su ministro de Salud, Ginés González García, los laboratorios firmaron un acuerdo por el que se comprometen a bajar los precios de sus productos 8% y a congelar sus listas de precios al menos hasta el 31 de diciembre. Según informaron medios locales, en virtud del acuerdo suscrito ayer, los laboratorios argentinos y extranjeros volverán a poner los precios que cobraban el 6 de diciembre y los mantendrán congelados. Luego de la firma del acuerdo, González García expresó que la baja de los precios “mejora la capacidad de todos con respecto al acceso a los medicamentos” y valoró “la respuesta de la industria, que entendió cuál es la situación”.

Otra área en la que el gobierno de Fernández pretende hacer profundas reformas es la educación. El flamante ministro Nicolás Trotta explicó en declaraciones a la radio AM 750 cuáles serán los ejes de su gestión. “Hay un fuerte compromiso de Alberto Fernández de darle una enorme centralidad a las políticas educativas”, expresó el ministro de Educación, quien destacó el compromiso del mandatario respecto de los consejos de salarios, que en Argentina se conocen con el nombre de negociaciones paritarias. Según Trotta, retomar esta instancia es “algo que no implica sólo el debate en torno a los salarios, sino también de una mirada federal de nuestro sistema educativo, que pretende trazar objetivos pedagógicos comunes y lograr, como ha planteado el presidente, que no haya diferencia de acceso a una educación transformadora de un niño o niño por el lugar donde le toque nacer”. Siguiendo la línea de Fernández, Trotta expresó que “hay que federalizar la educación, tiene que haber una fuerte agenda educativa durante todo el año”, y explicó que “es primordial” que la escuela vuelva a ser “ese lugar de ruptura de las desigualdades”. El ministro remarcó que “hay que garantizar la mayor presencia del Estado y de la escuela en los lugares que presenta mayor desigualdad e inequidad”, y explicó que “cuanto antes un niño se escolarice es mucho más factible que tenga una trayectoria educativa de mediano y largo plazo”.

Por otra parte, según informó el portal Infobae, el gobierno nacional acordó ayer con los ministros de Desarrollo Social de todas las provincias la instrumentación del plan alimentario para reducir la pobreza en el país bajo una coincidencia unánime: la tarjeta alimentaria para paliar el hambre no podrá esperar hasta febrero, como se había evaluado inicialmente, y se empezará a distribuir esta misma semana. “El hambre de los chicos no puede esperar, y necesitamos el apoyo de ustedes y la coordinación de las provincias con la Nación”, les dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a sus pares de las provincias, en una reunión que tuvo lugar en el piso 12 del ministerio.

Allegados a Arroyo confirmaron que el gobierno nacional ya coordinó con las provincias que esta misma semana se empezará a distribuir en todas las provincias la tarjeta alimentaria, que será de 4.000 pesos argentinos (aproximadamente 2.500 pesos uruguayos) para madres con un hijo en situación vulnerable y de 6.000 pesos argentinos (3.800 pesos uruguayos) para las familias que tengan más de un hijo. Esta tarjeta sólo podrá utilizarse para la compra de alimentos de la canasta básica y se recargará el tercer viernes de cada mes. Aunque Fernández y Arroyo habían evaluado lanzar en febrero esta tarjeta alimentaria, en el contexto del Consejo contra el Hambre, se decidió adelantar esa definición ya que, como dijo el ministro de Desarrollo Social ante los representantes de todos los gobernadores, “la situación de pobreza y emergencia alimentaria en la Argentina es muy grave”.

Paralelamente comenzó una nueva pulseada entre el gobierno y las gremiales patronales rurales argentinas, agrupadas en la denominada Mesa de Enlace, luego de que el Ejecutivo de Fernández anunció la actualización de los derechos de exportación que el gobierno hizo oficial el sábado. De acuerdo a lo que informó el portal Tiempo Argentino, después de reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, criticó el ajuste y, respecto del pedido de colaboración que el gobierno hizo al sector rural para afrontar la pobreza, afirmó: “El campo está contribuyendo permanentemente con trabajo, desarrollo del interior y perspectiva de futuro”. a la vez que advirtió: “Si nos dejan hacer, el campo va a poder seguir, pero si nos van para atrás [en relación al aumento del impuesto] el campo va morir junto con el interior”. De todas maneras, el dirigente de la influyente entidad rural destacó el diálogo con las autoridades políticas y les bajó el tono de las amenazas de lockout al asegurar: “No estamos en el nivel de las medidas de fuerza. Es todo muy reciente. No vemos ese escenario”.