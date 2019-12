Lula dice que la izquierda “no debe entrar en el juego” de Bolsonaro y sí hacer “política con decencia”

En una extensa entrevista al ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva publicada ayer por la revista Fórum, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) dijo cuál debe ser, a su entender, la táctica de la izquierda para enfrentar al actual gobierno que encabeza el ultraderechista Jair Bolsonaro. Según manifestó Lula, la izquierda “no debe entrar en el juego” de la práctica fascista del gobierno de Bolsonaro y sí construir una resistencia pautada en la decencia. “Un miliciano no respeta a nadie. Lo único que vale para ellos es la violencia. Yo creo que no estábamos preparados para eso y que no se debe entrar en su juego rastrero. Si al intentar derrotar al fascismo del gobierno de Bolsonaro la izquierda entra en el juego de ellos, le está errando. Para mí lo que hay que hacer es política con decencia”, afirmó el ex mandatario.

Lula subrayó que Bolsonaro y sus ministros actúan de acuerdo con lo que un público específico espera de ellos. “Todo lo que ellos hacen está estudiado y tiene un público objetivo. El fascismo se construye sobre la base de la mentira, y no podemos entrar en el juego de ellos”, remarcó.

Además, el ex mandatario apuntó contra la Rede Globo, a la que acusó de haber “creado un monstruo”, que es la operación Lava Jato. Reiteró que no se intimidará con la persecución que está padeciendo su familia, luego de que trascendiera información de que se estaba investigando a su hijo mayor, Fábio Luís, en el marco de la causa conocida como de la finca de Atibaia. Según expresó el líder petista, “la Globo usó 200 horas para hablar mal de mí y 200 para hablar bien de [Sérgio] Moro”, y con esa persecución contra él y el PT “destruyó al país”. Además del “monstruo” de la Lava Jato, el propio presidente Bolsonaro “fue parido por los medios brasileños”.