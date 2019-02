Se espera que hoy comience en todo el territorio nacional una ola de calor que durará hasta el jueves inclusive, y que podría alcanzar máximas de hasta 34 grados en el norte. Las altas temperaturas probablemente hagan que aumente la cantidad de cianobacterias en las costas, un fenómeno que preocupa cada vez más a los especialistas. “Tenemos que hacer algo urgente para combatir el aumento de la presencia de cianobacterias, sobre todo porque existe el riesgo de que llegue a la presidencia algún ultraderechista y diga que es todo un invento marxista y que hay que seguir vertiendo desechos tóxicos de la actividad agropecuaria como si nada”, aseguró un investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) también ven con preocupación este fenómeno. “Como las condiciones para que se reproduzcan los microorganismos son cada vez más ideales, tenemos miedo de que empiecen a sufrir mutaciones cuyas consecuencias son impredecibles. Ante la duda, recomendamos a la población que si se cruza con una cianobacteria no la provoque, y, en lo posible, intente no demostrarle miedo. A lo mejor ellas lo pueden percibir. No lo sabemos con exactitud porque estamos hablando de posibles mutaciones que nadie sabe exactamente cómo van a ser. Pero repito: ante la duda, lo mejor es tomar las mayores precauciones posibles y no arriesgarse a ser mordido, picado, infectado o abducido”, declaró un funcionario de la División Salud de la IM.