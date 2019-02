La murga Agarrate Catalina suele generar polémica en el Carnaval, y este año no fue la excepción. Su cuplé sobre los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha generó varias críticas en las redes sociales. Desde la murga explicaron que “lo que nos mató fue que el Pepe [José] Mujica no se presentó a las elecciones. Si no podemos mamaderearlo, no sabemos muy bien qué más hacer. Y en el fondo, creemos que si no está Mujica da todo más o menos lo mismo”. Pero entre la prensa especializada el cuplé tuvo buena aceptación. “Con esa exhortación simplista a las buenas intenciones, la Catalina reafirma su fórmula, consistente en hacer más o menos lo mismo que el resto de las murgas pero sin desafinar”, escribió un periodista. Es que la reiteración de temas es una constante en los espectáculos murgueros. Este año, por ejemplo, se vieron varios momentos en los que la murgas critican la excesiva atención que se les presta hoy en día a los celulares. “La receptividad del público hacia este discurso es muy buena. De hecho, esa parte es la más filmada y compartida en las redes por el público”, explicó un murguista. Un letrista relató que “esa mezcla de visión apocalíptica sobre el presente, idealización del pasado y moralina nos transformó en trending topic”. El autor se mostró satisfecho por este hecho. “Si tenemos en cuenta que escribí esa parte en los ratos libres que me deja el celular, no puedo hacer otra cosa que estar feliz”.