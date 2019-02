Gobierno de Maduro anuncia conformación en la ONU de grupo de defensa del derecho internacional

La representación venezolana anunció ayer en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de un grupo conformado por alrededor de 50 países para defender la Carta de la ONU ante la posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos. Rodeado por diplomáticos de Rusia, China, Irán, Cuba, Siria, Corea del Norte, Nicaragua, Bolivia y otras naciones, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró en la ONU que el nuevo grupo tomará acciones en los próximos días para defender “los derechos de la Carta y de todos los estados miembros” y para llamar la atención “sobre los peligros que enfrentan nuestros pueblos”, consignó la agencia de noticias AFP.

Arreaza mencionó específicamente el derecho a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, a la integridad territorial y a la no injerencia en asuntos internos, así como la obligación de no amenazar la paz y la seguridad. En el caso de Venezuela estos derechos “están siendo violados de manera flagrante y abierta”, afirmó en referencia a las amenazas de Estados Unidos, que no descarta el uso de la fuerza para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Durante la conferencia de prensa el jerarca venezolano también mencionó reportes del gobierno cubano divulgados ayer, que sostenían que aviones militares estadounidenses volaron recientemente a aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas caribeñas, probablemente sin el conocimiento de los gobiernos locales, para preparar una agresión militar contra Venezuela. “Es muy peligroso... Estados Unidos está jugando a un nuevo tipo de guerra psicológica, y también a tratar de asediar y acorralar”, sentenció Arreaza.