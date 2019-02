La comisión directiva de Directores Asociados de Espectáculos Carnavaleros Populares del Uruguay (DAECPU) decidió el martes de madrugada despedir a su gerente, José Morgade, luego de la divulgación de un audio en el que este habla sobre varias irregularidades en el manejo del dinero por parte del presidente de la gremial, Enrique Espert. Fuentes del Poder Ejecutivo reconocieron que se trata “de un duro golpe para Tabaré Vázquez, porque es el segundo amigo personal que queda enchastrado en público en pocas semanas [el anterior fue Óscar Dourado, presidente de la patronal del taxi, procesado por abigeato]. El problema no es tanto su imagen, porque ya no va a ser candidato, sino porque todo pinta para que pase una vejez en completa soledad, o visitando amigos en la cárcel. Esperemos que no caiga nadie más”. Ayer de noche Morgade brindó una entrevista radial a un periodista de carnaval y aclaró el alcance de sus dichos. “Es cierto, yo dije que Cachete [Espert] hacía negocios por fuera, pero no era una crítica, era un elogio”. El ex gerente de DAECPU reconoció incluso que él mismo participa en operaciones que se hacen al margen de los registros oficiales, pero aclaró que “no soy ni ahí tan bueno como el Cachete. O sea, si me hubieran echado por eso, por no estar a la altura de mis compañeros de directiva, lo hubiera entendido. Pero que me echen por decir cosas buenas del presidente, eso sí que no lo entiendo”.