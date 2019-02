Masiva manifestación en Argentina contra el gobierno de Macri

Organizaciones sociales encabezaron ayer una multitudinaria movilización en Buenos Aires en el marco de una jornada de lucha bajo la consigna “Tierra, techo y trabajo, contra el hambre y los tarifazos”. La marcha fue encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán (FDS) y el Frente de Organizaciones en Lucha y tuvo su punto de encuentro en la intersección de la avenida 9 de Julio y Belgrano, en las inmediaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en la zona céntrica de la capital argentina.

Según informó Página 12, algunas de las reivindicaciones planteadas por los manifestantes son la creación de puestos de trabajo formales, un aumento de 54% en los programas sociales, kits escolares, el otorgamiento de obras públicas a cooperativas de trabajadores y la sanción de la postergada Ley de Emergencia Alimentaria, una promesa largamente incumplida por el gobierno macrista. “En los barrios volvió el hambre. Es el peor año desde la crisis de 2001”, indicó el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, para quien “el problema de los funcionarios” es que “se convierten en diagnosticadores de la realidad” cuando, “en realidad, tienen que tomar medidas ejecutivas” para revertir esta situación. El dirigente social agregó: “Tenemos que estar en la calle porque desde hace tres años los alimentos no paran de subir, no se paran de destruir empleos, no se puede salir a buscar empleo, y en millones de hogares es difícil poner un plato de comida. Después de tres años de gobierno, el resultado es que volvió a instalarse el hambre”. Menéndez le respondió a la ministra de Salud y Desarrollo Social, que había dicho que para reclamar “no es necesario usar métodos extorsivos como el corte de calles”; “No es extorsión: es movilización popular para repudiar esta política económica”, afirmó.

Protesta contra el gobierno del presidente Mauricio Macri y sus políticas económicas, ayer, la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires.

Por su parte Dina Sánchez, vocera del FDS, también apuntó a la jerarca de la administración que encabeza Macri. “Mientras que Stanley asegura que vienen acompañando a los que peor la pasan y no tiene problema en decir que la pobreza seguirá creciendo, en los barrios la situación no se aguanta más. Hoy salimos para decirle al gobierno que ya basta con estas políticas de hambre”, dijo la dirigente social.

La manifestación que tuvo lugar ayer en Buenos Aires fue la mayor pero no la única en Argentina, ya que las movilizaciones se replicaron en varias localidades bonaerenses –Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Villarino, Punta Alta, Junín, Chivilcoy, Pehuajó, Alberti, Tandil y Chacabuco– y en provincias como Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, San Luis, Corrientes, Tucumán, Chubut y La Pampa.