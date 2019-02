El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, Wilson Netto, confirmó el lunes que las clases en primaria, secundaria y educación técnica comenzarán el viernes 1º de marzo. La fecha había sido cuestionada no sólo por los gremios docentes, sino también por los operadores turísticos, ya que el 4 y el 5 de marzo es el feriado de Carnaval, por lo que las vacaciones serán interrumpidas por un solo día. Netto respondió a estos cuestionamientos afirmando: “Es una crítica que no tiene pies ni cabeza. ¿A quién se le ocurre que alguien que esté pensando en irse de vacaciones va a mandar a sus hijos a la escuela o el liceo el viernes? Vamos a entendernos: nosotros iniciamos las clases el 1º para que la oposición no salga a decir que hay pocos días de clase, pero no esperamos que los alumnos vayan”. Los cuestionamientos al Codicen no sólo provinieron de los docentes y los operadores turísticos. Psicólogos y operadores judiciales que trabajan en torno a la problemática del maltrato infantil advirtieron que los padres que envíen a sus hijos a la escuela el viernes 1º de marzo podrían ser acusados de maltrato. “Interrumpir las vacaciones de los niños solamente por un día, que encima es un viernes, es provocarles un sufrimiento innecesario, y además puede generarles traumas que los acompañen toda la vida, como una aversión a trabajar en cualquier lugar que no sea una oficina pública y no tenga varios feriados todos los meses”, declaró una psicóloga infantil.