Sánchez anunciará hoy fecha de las elecciones generales

Esta mañana, luego de una reunión extraordinaria con los miembros de su gabinete, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional en la que anunciará la decisión de adelantar las elecciones generales. Según informó eldiario.es, la fecha elegida por el mandatario para los comicios será el domingo 28 de abril.

De acuerdo con el mismo medio, la decisión de adelantar la fecha de los comicios se tomó el lunes, tras la manifestación de los partidos de derecha que tuvo lugar el domingo en Madrid. Sánchez pretendía poner fin al desgaste que le estaba acarreando la negociación con los independentistas catalanes, razón por la cual se levantó de la mesa de diálogo con la Generalitat y optó por el camino de las urnas.

El gobierno ya asumió, en el correr de esta semana, que la legislatura no podía ir más allá sin la aprobación del nuevo presupuesto, y remitió a los medios un balance sobre los ocho meses que duró el mandato del Partido Socialista Obrero Español. En él lamentaban las medidas que no se podían llevar a cabo debido a la caída de los presupuestos, pero añadía otras políticas que no dependían de la ley presupuestaria, lo que evidenciaba que asumían el punto final de la legislatura.