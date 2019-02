Talleres de música, fotografía y psicomotricidad

Samba corrido

Forró Montevideo acercará a los bailarines y artistas brasileños de samba Leo Fortes y Robertinha para que guíen unos talleres de samba de gafieira, samba no pé y samba do malandro muy apropiados para vivir el carnaval. La oportunidad de divertirse con estos energéticos bailes va desde el 7 hasta el 10 de febrero y contará con la Fiesta fusión samba y forró, con Alvorada y Papo Furado, y con el show de Leo Fortes y Robertinha, prevista para el sábado 9. El taller completo, incluyendo la entrada para la fiesta, cuesta 2.200 pesos si se compra en forma anticipada, y 2.600 pesos el mismo día. También se puede optar por tomar una clase por 600 pesos (o después a 750). Para más información hay que consultar por mensaje de Whatsapp a Lía Machado al 094416915.

Hacer canciones

Entre el 5 de febrero y el 2 de abril, Gonzalo Deniz (Franny Glass, El Astillero, Mersey) utilizará diferentes herramientas creativas para transmitir cómo se llega a la composición de canciones. El motor de los ejercicios será el material que los participantes traigan a cada encuentro. Vale decir que Deniz (1986) obtuvo el premio Iris a mejor solista en 2012, el Graffiti a mejor compositor y mejor canción en 2017, y que en 2016 fue ganador del Concurso Iberoamericano de Composición de Canción Popular por Uruguay, otorgado por Ibermúsicas. Su taller será en Escaramuza (Pablo de María 1185) los martes de 19.00 a 20.30, con un costo de 4.000 pesos. Por más información, escribir a actividades@escaramuza.com.uy.

Management musical

Capacitarse para tener un panorama de cómo funciona la industria musical en América Latina es parte de lo que ofrece el taller de management que brindará Gabriel Turielle. Este emprendedor con más de 15 años de experiencia, fundador de la Asociación Latinoamericana de Mánagers Musicales, compartirá herramientas y estrategias para la gestión de proyectos musicales. Más información: intercampus@contrapedal.com.

Taller "Encontrando tu interior" a cargo de Roger Ballen.

Imágenes íntimas

El Centro de Fotografía anuncia el taller “Encontrando tu interior”, que el 6 y 7 de marzo, de 10.00 a 13.00, será dictado en su sede de 18 de Julio 885 por el neoyorquino Roger Ballen, autor de la muestra The Place of Ballenesque, que se exhibe actualmente allí. El curso cuesta 1.500 pesos y sólo admite 12 plazas, ya que pretende habilitar en los participantes la capacidad para expresar sus identidades psicológicas e integrar la subjetividad estética con la ciencia de la fotografía. “Una fotografía puede confirmar lo que implícitamente entendemos pero no podemos expresar”, dice el creador.

Es requisito contar con un manejo fluido del inglés y pasar un proceso de selección, por lo que se solicita completar el formulario de inscripción con los datos personales, una biografía de hasta 1.000 caracteres, una breve carta motivacional y entre cinco y diez fotografías por medio de este enlace: cdf.montevideo.gub.uy/actividad/encontrando-tu-interior. Las imágenes deben ser enviadas a educativa.cdf@imm.gub.uy.

Preescolares del circo

Circomotricidad es un ciclo de talleres que se propone abordar las bases del desarrollo psicomotor infantil mediante diferentes disciplinas circenses. Se trabajará la conciencia corporal mediante las diferentes posturas, el equilibrio, la precisión y la confianza. Será desde el 6 hasta el 22 de febrero, los miércoles y viernes de las 17.30 a las 18.30 en La Cretina (Soriano 1236 y Zelmar Michelini). Inscripciones: ottavianelli97@gmail.com y 098159897.

Llamado a pasantías

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) convoca a estudiantes avanzados de las licenciaturas en Ciencias Antropológicas y en Ciencias de la Educación, de formación docente y del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes para una práctica profesional honoraria. Quien resulte elegido participará durante cuatro meses, junto al equipo educativo del MAPI, en las actividades programadas, y su trabajo puede ser prorrogado por cuatro meses más.

Se valorará la experiencia con grupos de niños y adolescentes, así como la formación en culturas indígenas americanas pasadas y presentes. Las tareas implican cuatro horas semanales, de 9.00 y las 15.45. Los interesados deben enviar un CV resumido a educacion@mapi.uy hasta el viernes 1º de marzo inclusive.