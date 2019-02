El Antel Arena es el lugar elegido por el presidente Tabaré Vázquez para realizar el último balance de su gestión, el 1º de marzo. Desde Presidencia de la República explicaron que se tratará de un acto “diferente”. “Esta vez el presidente no va a estar solo, ya que en el escenario lo va a acompañar la banda No Te Va Gustar. Sonó tan lindo en la inauguración que nos pareció que era ideal para meterle un poco de música de fondo al discurso. También invitamos a Agarrate Catalina, pero no quisieron participar para no agrandar la grieta”. Fuentes del entorno de Vázquez explicaron que el principal motivo por el cual se eligió el Antel Arena para la rendición de cuentas fue “que tiene butacas muy cómodas, y eso le va a permitir a la gente dormir durante el discurso del presidente”. Las fuentes consultadas consideraron que “los discursos de Vázquez son aburridos, pero además, las personas que fueron al acto cuando el Frente Amplio ganó por primera vez, allá por 2004, hoy están 15 años más viejas, y les cuesta mucho estar paradas”.