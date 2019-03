El gobierno de Venezuela atribuyó el nuevo apagón a un atentado contra una usina

El día a día en Venezuela se vio trastocado esta semana por el apagón que afectó a buena parte del país y que continuaba ayer en algunas zonas. El corte de energía forzó al gobierno que encabeza Nicolás Maduro a suspender las jornadas laborales y también las clases en todos los niveles de enseñanza, mientras los técnicos trabajaban para restablecer el servicio.

El vicepresidente del área de Comunicación y Turismo, Jorge Rodríguez, mostró ayer en conferencia de prensa lo que presentó como pruebas fotográficas de un atentado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para dejar sin luz a la población venezolana. Según informó Telesur, el funcionario afirmó que en los últimos dos años la oposición ha lanzado más de 250 ataques al SEN. “El pasado 7 de marzo de 2019 cortaron el suministro de la energía por vía cibernética, cuando el servicio eléctrico se encontraba restablecido, el sábado 9 de marzo, lanzaron un ataque electromagnético”, dijo Rodríguez.

El jerarca agregó que la central eléctrica de Guri, la más grande del país, en la que hay 20 máquinas de generación de energía, sufrió un ataque armado: “A 100 metros de los patios de distribución hay una loma donde se pusieron unos francotiradores que generaron los disparos hacia la estructura que contiene miles de litros de aceite, y se encuentra debajo de los patios de transmisión”. Dijo que esta acción generó un incendio masivo, causó el apagón y fue “el ataque terrorista más grave de la historia de Venezuela”.

Además de sufrir los efectos del apagón, Venezuela continúa en crisis política. Ayer el contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció que Juan Guaidó, titular del Parlamento y autoproclamado presidente del país, fue inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. Según dijo Amoroso, se “presume” que Guaidó “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio, y que “recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar”.

Guaidó reaccionó inmediatamente tildando de “farsa” la inhabilitación y dijo que no existe una Contraloría General porque no hay contralor. “No existe un contralor, no existe una inhabilitación. El Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor”, agregó. El opositor recordó que Amoroso fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para hacerlo y está en manos de la oposición. Agregó que la inhabilitación “no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la presidencia encargada”.