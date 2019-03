Ayer se divulgó una encuesta de la consultora Cifra, según la cual Luis Lacalle Pou continúa liderando por amplio margen la interna del Partido Nacional. El líder de Todos tiene 59% de intención de voto, y luego de él vienen Jorge Larrañaga con 18% y Juan Sartori con 9%. Desde Alianza Nacional, el sector de Larrañaga, dijeron que estos resultados deben ser “tomados con pinzas”, ya que “la interna es muy dinámica”. “Por ejemplo, hace pocos meses nuestra principal preocupación era que no lográbamos pelearle el primer puesto a Lacalle Pou. Hoy en día, lo que nos preocupa es que Sartori nos pueda sacar el segundo puesto y nos deje terceros”, declaró un diputado aliancista. De todas maneras, el legislador reconoció: “Jorge [Larrañaga] está algo preocupado. De hecho, él le tiene mucho miedo a la delincuencia, pero le tiene mucho más miedo a las encuestas. No me extrañaría que impulsara un plebiscito para evitar que las consultoras divulguen sus estudios”.