May anunció que dejará el cargo cuando el Parlamento apruebe el acuerdo por el brexit

Durante una reunión con la bancada del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica, Theresa May, prometió ayer a los parlamentarios que presentará la renuncia a su cargo una vez que el Parlamento apruebe su acuerdo por el brexit, la gran piedra en el zapato con la que la jerarca viene caminando desde hace varios meses. “Tenemos que conseguir el acuerdo y culminar el brexit. Estoy preparada para dejar este cargo antes de lo que pretendía para hacer lo correcto por nuestro país y nuestro partido. Les pido a todos en esta sala que respalden el acuerdo para que podamos completar nuestro deber histórico: cumplir con la decisión del pueblo británico y dejar la Unión Europea con una salida ordenada y sin contratiempos”, afirmó May, según fragmentos de su discurso que fueron divulgados después en un documento partidario.

“Escuché muy claramente el estado de ánimo” de los parlamentarios conservadores, agregó la primera ministra. “Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque y de un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del brexit, y no me interpondré en ese camino”, sentenció la primera ministra.

El sorpresivo anuncio impulsó a que docenas de euroescépticos, entre ellos el ex alcalde de Londres, Boris Johnson, revieran su postura a fin de posibilitar el acuerdo sobre el brexit en el Parlamento, para luego postularse para el cargo que dejará vacante la actual primera ministra. Según informó The Guardian, la convocatoria a nuevas elecciones se podría hacer en mayo, y el próximo primer ministro asumiría sus funciones en julio. Los principales candidatos para suceder a May son, además de Johnson, Jeremy Hunt, Dominic Raab y Michael Gove, pero es probable que haya muchos otros nombres que se sumen en el correr de las próximas semanas.

El acuerdo para el brexit que May negoció con la Unión Europea ya fue rechazado en dos ocasiones por el Parlamento, el 15 de enero y el 12 de marzo, pero con este nuevo escenario hay posibilidades de que el acuerdo finalmente pueda ser aprobado esta misma semana, según informaron agencias de noticias internacionales. El ministro para el brexit, Stephen Barclay, reservó una sesión parlamentaria para el viernes, día en el que normalmente no hay actividad, lo que sugiere que el gobierno de May podría presentar por tercera vez su pacto ante los diputados.