May propuso al Parlamento británico retrasar el brexit

El Parlamento de Reino Unido se pronunció ayer en contra de la posibilidad de salir de la Unión Europea (UE) sin contar con un acuerdo con el bloque. La última propuesta de acuerdo que habían negociado la primera ministra, Theresa May, y las autoridades de la UE fue rechazada el martes por los legisladores británicos.

Según informó Europa Press, May le recordó a la Cámara de los Comunes que la declaración que votaron ayer sus integrantes no tiene peso legal. “Si el Parlamento no va a apoyar el acuerdo en los próximos días y tampoco quiere una salida sin acuerdo el 29 de marzo está sugiriendo que tendrá que haber una extensión mucho más larga del artículo 50 [que regula los plazos de la salida de un integrante de la UE]”, dijo May. Está previsto que hoy el Parlamento someta a votación una propuesta del gobierno para pedir a la UE una prórroga por un máximo de tres meses para el brexit.