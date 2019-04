Macri atribuye la suba del dólar y el riesgo país al clima electoral

En medio de la crisis económica que atraviesa Argentina, ayer el dólar continuó con su tendencia al alza y llegó a cotizarse a 45 pesos argentinos, aumentó el riesgo país, y el presidente Mauricio Macri atribuyó los dos fenómenos al año electoral. Consideró que se genera un clima adverso en el exterior por un supuesto temor a que la coalición oficialista Cambiemos pierda las elecciones de octubre.

“Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas. Pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás”, dijo Macri durante una entrevista con la radio LT29. El presidente dijo que “la duda es infundada” y aseguró: “Los argentinos no vamos a volver atrás”. El presidente afirmó además que la mentalidad de los argentinos “está empezando a cambiar”. Contrariando a todos los indicadores, Macri dijo también que “se está saliendo lentamente de la recesión” y destacó que la política de exportaciones “es un éxito: no se para de exportar”.