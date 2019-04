Luego de recibir una llamada del ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, aclaró sus dichos del lunes, cuando dijo que las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar no estaban confirmados. El militar explicó que sus declaraciones hacían referencia solamente a las actas del Tribunal de Honor por el caso José Gavazzo. Desde el gobierno dijeron sentirse “aliviados” por el hecho de que Feola “no haya negado la desaparición de casi 200 personas durante la dictadura, sino que solamente está negando la de las 28 personas por las que condenaron a Gavazzo”. “Esto es una prueba de que nuestra política de apretar un poco a los militares pero no demasiado está dando resultado”.

Consultado sobre este tema, el ex comandante en jefe del Ejército y candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, consideró que la crisis actual es consecuencia del “encono” que sienten algunas personas hacia la institución militar. “En la sociedad actual hay muchos que odian a los militares simplemente porque mataron, violaron y torturaron a miles de personas”, dijo. El ex militar expresó: “Es incomprensible que haya gente que por estos detallecitos de nada esté enojada con las Fuerzas Armadas. Yo creo que tienen un resentimiento muy grande por asuntos personales y lo canalizan agrediéndonos, porque si no, no se explica que estén tan enojados. Esto lo debería analizar un psicólogo”.