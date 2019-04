Prohíben Rappi, Pedidos Ya y Glovo en Buenos Aires

Un fallo firmado por el juez Andrés Gallardo ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prohíba el funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya por incumplir con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Código de Transporte, que afectan en particular a los trabajadores de estas aplicaciones.

Según un relevamiento reciente, casi 80% de los trabajadores circula con la caja de delivery cargada en la espalda, cuando debería estar sujeta a la moto o bicicleta, 70% no cuenta con ningún tipo de seguro y más de la mitad no usa casco. El fallo remarca que la responsabilidad es de las empresas y no de los repartidores, que muchas veces son multados por las autoridades de tránsito por este tipo de faltas, informó Pagina 12.

El juez sostiene que son las empresas las que deben asegurar que los repartidores circulen con casco, que la caja portaobjetos esté correctamente colocada, que tanto las bicicletas como las motos tengan luces y bandas refractarias, y que los conductores circulen con seguro de vida y de accidentes.