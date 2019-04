Secretario contra el lavado de activos: proyecto antiterrorismo “no asegura estar fuera de la lista de países no cooperadores”

Ante el anuncio de la visita, en mayo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado se apresta a aprobar con celeridad una versión simplificada del proyecto de ley de antiterrorismo enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa original tenía 11 capítulos, entre los que se encontraba uno sobre la tipificación penal de la práctica, pero la bancada del oficialismo resolvió eliminarlo por el escaso margen de tiempo para discutir en detalle la iniciativa.

La comisión resolvió citar el martes a la cancillería y a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y votar el jueves la iniciativa en el plenario. El titular de esta secretaría, Daniel Espinosa, adelantó a la diaria que la situación es “muy clara”: el proyecto completo que envió el Poder Ejecutivo es el que cumple los estándares internacionales. De todas maneras, detalló que el proyecto que se va a votar ahora incluye la lista, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de personas y entidades vinculadas al terrorismo, de financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

“Todos los países de la ONU están obligados a consultar esas listas e incluso informar al público en general, con la idea de que si se detecta algún activo se bloquee y se congele”, expresó el jerarca, que aseguró que el proyecto que se va a aprobar prevé este punto. En su opinión, esto podría aliviar parcialmente la situación, pero continúa sin resolver el tema de la tipificación de este delito.

Espinosa advirtió que el GAFI va a observar a Uruguay porque no cuenta con la tipificación del delito de financiamiento de terrorismo. “Eso es seguro, y va a ser una observación seria”, adelantó. Del total de 40 recomendaciones que establece el organismo, el titular de la secretaría antilavado destacó que hay seis que son clave, y una de ellas es la tipificación faltante. El proyecto “no nos asegura que no ingresemos en la lista de país no cooperador”, aunque para Espinosa “da más armas para discutir la evaluación, pero va a depender de lo que estime el equipo evaluador”.

La inclusión de Uruguay en la lista de países “no cooperantes” en la lucha contra el terrorismo puede traer graves consecuencias al país en materia económica. Espinosa dio detalles de lo que implica figurar en una lista de este tipo: “Si vos entrás en esta lista, quedás en una publicación que hace GAFI, una organización integrada por más de 180 países, que les advierte que tengan cuidado con las transacciones que hacen con el país. Eso, desde el punto de vista financiero, te encarece las operativas e incluso te anula la posibilidad de nuevas operativas porque los países no están interesados en trabajar con un país no cooperante”, expresó el jerarca. “Te pega en todos lados desde el punto de vista económico-financiero, porque te limita la cantidad de inversiones extranjeras, nuevos negocios, entre otros”, detalló.