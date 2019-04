Senado aprobó el desafuero de Daniel Bianchi, que comparecerá ante la Justicia

La Cámara de Senadores votó este martes, por unanimidad, levantar los fueros del senador Daniel Bianchi, para que comparezca ante la Justicia por el siniestro de tránsito que protagonizó, en enero de este año, en Punta del Este mientras conducía alcoholizado, motivo por el que fue expulsado del Partido de la Gente (PG).

El senador expresó su acuerdo con la resolución y planteó que está a la disposición de la Justicia, para cumplir con lo que esta establezca “sin ninguna clase de diferencia con lo que acontecería con quien no tenga investidura parlamentaria”. Por otra parte, pidió formalmente disculpas a “las víctimas de los daños materiales, a la sociedad y al cuerpo [el Senado]” y afirmó que está “reparando los daños materiales ocasionados para minimizar el resultado” del siniestro.

En la sesión, el colorado Pedro Bordaberry solicitó la expulsión de Bianchi del Senado por su conducta, pero la moción no fue tratada por el plenario, sino que se la derivó a la Comisión de Constitución y Legislación.

“Me equivoqué. Tomé y manejé, que no se puede hacer, pero podría haber sido mucho peor”, dijo Bianchi a la prensa luego de la sesión. Admitió que no recuerda el momento del accidente y afirmó: “En el lugar en que estaba, algo me pusieron en la bebida”.

Sobre el planteo de Bordaberry, el desaforado dijo que se trata de un “problema personal” que tiene con él, porque “siempre está con algo”. Bianchi aseguró que volverá al Senado luego de que cumpla con el procedimiento judicial, que según dijo “seguramente” implicará que comparezca en Maldonado la próxima semana, y sostuvo que “con mucho gusto” haría tareas comunitarias.

Según informó Radio Uruguay, la suplencia de Bianchi, elegido por el Partido Colorado antes de sumarse al PG, le corresponderá a la actual diputada colorada Graciela Matiaude.