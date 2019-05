Cristina Fernández presentó su libro ante miles de seguidores

Recibida con aplausos, la ex presidenta argentina Cristina Fernández presentó este jueves su libro Sinceramente en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un encuentro muy parecido a un acto de campaña. Sus miles de partidarios no cabían en la sala Jorge Luis Borges de la feria, pero se instalaron dos pantallas gigantes para que pudieran ver a la dirigente y escuchar su discurso, y así lo hicieron pese a la lluvia. Los aplausos se reanudaron cuando Fernández mencionó a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y ella pidió que no hubiera silbidos cuando mencionó al gobierno de Mauricio Macri.

La ex presidenta llamó a un nuevo contrato social “de ciudadanía responsable”, que involucre a todos, entre ellos los empresarios, para crear crecimiento económico, algo que no es posible “sin mercado interno fuerte”. Agregó que para que las empresas crezcan y “ganen más plata” tienen “que ganar todos y tienen que comer todos”.