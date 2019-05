Gustavo Torena, mejor conocido como el Pato Celeste, había sido procesado con prisión en febrero del año pasado por haber viajado a Venezuela sin autorización judicial. El empresario y ex mascota de la selección uruguaya no podía salir del país debido a su procesamiento por haber agredido al periodista Julio Ríos. No era la primera vez que iba a prisión: antes había estado en el Comcar por delitos de hurto y estafa. “La verdad es que es un tipo impresentable, y es muy triste que haya estado asociado a la selección. Lo único bueno que podemos decir de él es que no es tan malo como Miguel Zuluaga”, declararon desde la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Torena volvió a estar en problemas tras la viralización el mes pasado de unos videos filmados por él mismo, en los que se ufanaba de las libertades que le permitían en la cárcel de Campanero. Tras ser trasladado a una celda común, el Pato Celeste comenzó una huelga de hambre en protesta por sus nuevas condiciones de reclusión. Su abogado denunció que Torena “bajó 11 kilos”.“Él está muy mal, porque desde que entró a la cárcel había aumentado muchos kilos gracias al descanso, el asado y la buena vida. Antes de eso, debido a sus problemas con Ríos, había adelgazado mucho, pero ahora estaba recuperando peso. Haberle sacado sus beneficios es una violación de sus derechos humanos, y por eso vamos a ir a la Corte Internacional de justicia de La Haya”.