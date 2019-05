La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, dijo que algunos militares incurrieron en “desvíos y excesos” durante la última dictadura militar. Desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamaron a los militares que no utilicen “eufemismos” para hablar de terrorismo de Estado. Feola respondió los cuestionamientos afirmando que “los militares no estamos acostumbrados a decir las cosas por su nombre”. “Cuando decimos ‘honor’, claramente no estamos hablando de honor. Cuando decimos ‘democracia’, tampoco estamos hablando de democracia. Esta gente no debería tomarse tan literalmente nuestras palabras”.

Estos cruces cayeron pocos días antes de la edición número 24 de la Marcha del Silencio, que se llevó a cabo ayer en varios puntos del país y que fue criticada desde el gobierno. “Para nosotros hay que hacer silencio sobre el tema todos los días, no solamente una vez al año. Estas personas que marchan son oportunistas; lo nuestro es coherencia”, declaró un funcionario del Poder Ejecutivo. “Deberían aprender de Eleuterio Fernández Huidobro, un referente en materia de mantener las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura lo más silenciadas posible”, agregó la fuente consultada. De todas maneras, reconoció: “En algunas ocasiones el gobierno se ha pronunciado sobre estos asuntos, pero, si tenemos en cuenta que el año tiene 365 días, es claro que los días en que lo hicimos son una amplia minoría. El balance nos sigue favoreciendo”.