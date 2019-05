El peronismo no kirchnerista intenta reagruparse de cara a las primarias

El anuncio que hizo el fin de semana la ex presidenta Cristina Fernández está generando una serie de movimientos en el interior del peronismo. Una vez que se conoció que la dirigente se postulará a la vicepresidencia en una fórmula encabezada por Alberto Fernández en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Partido Justicialista, otros dirigentes del peronismo buscan generar alternativas para competir con la candidatura del macrismo en las elecciones de octubre.

Para ayer estaba pactada una reunión del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y los representantes de la denominada Alternativa Federal, el bloque conformado por varios gobernadores provinciales y otros representantes del peronismo no kirchnerista. Pero el encuentro no tuvo lugar. Según informó la prensa argentina, Lavagna desistió de ir a las PASO y optó por presentarse en las primarias con una candidatura propia, por fuera de la Alternativa Federal, lo cual dejaría sin efecto la posibilidad de generar un bloque grande de oposición que compita con la fórmula Fernández-Fernández.

De acuerdo con el diario Página 12, en la noche del martes se celebró una reunión en la casa de Sergio Massa, líder del Frente Renovador, en la que participaron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto al senador justicialista Miguel Ángel Pichetto. En el encuentro, los dirigentes ratificaron la idea de resolver las candidaturas para octubre por medio de las PASO, lo cual hizo dudar a Lavagna de integrar el mismo espacio político.

El ex ministro quiere ser el candidato de consenso y para ello creó el espacio Consenso 19, su propio grupo, del que ya forman parte el socialismo santafesino que lidera el gobernador Miguel Lifschitz, y el partido Generación para un Encuentro Nacional, de Margarita Stolbizer.

Según informó el sitio TN, citando testimonios de allegados a Lavagna, este dirigente “le planteó a Schiaretti que lo importante era agrandar el espacio. Pidió que el consenso contemple a Margarita y a Lifschitz. En ningún momento dijo que no quiere ir a una PASO, sino que hay que discutir ese mecanismo más adelante”.

En una entrevista que concedió ayer al canal C5N, Lavagna reconoció que tiene diferencias con Schiaretti y agregó que “por ahora” es “candidato a presidente por Consenso 19” y no por la Alternativa Federal. “Mientras hubo coincidencias podíamos ir hacia adelante. Las diferencias surgieron por una supuesta incorporación a una interna de algunas personas que no habían estado incluidas antes en el espacio”, sostuvo el economista. En ese sentido, reconoció que ese “es el caso de [el ex candidato a la presidencia Daniel] Scioli, que nos acerca a Cristina Kirchner”.

En diálogo con C5N el economista, que fue ministro de Economía entre los años 2002 y 2005 –primero durante el gobierno de Eduardo Duhalde y luego en el gabinete de Néstor Kirchner– consideró que “Consenso 19 es una vía de centro donde confluyen varios partidos políticos y que tiene un programa definido”. En ese sentido, apuntó contra los referentes del peronismo federal. “Si ahora en Alternativa Federal ha habido cambios es su derecho, pero no tenemos por qué seguir ese juego”, dijo Lavagna. Agregó que Alberto Fernández no se comunicó con él “porque entendió” que su “camino es tratar de romper la grieta” y agregó: “Con nosotros no puede conseguir nada”.

Ante las dudas de Lavagna de competir en la interna de Alternativa Federal, el gobernador cordobés Schiaretti actuó rápido. En un video difundido ayer convocó a sumarse a su espacio a Sciolia y también al empresario mediático Marcelo Tinelli, que semanas atrás había dado pistas de apoyo a Lavagna. “Argentina quiere superar la grieta. Más de 50% de la población no quiere votar un candidato o candidata que exprese la grieta”, dijo Schiaretti, que acaba de ser reelecto por amplia mayoría como gobernador de la provincia de Córdoba.

Ayer Massa no aclaró si tiene planes de competir en las PASO en la Alternativa Federal o en el Partido Justicialista, como le propuso Alberto Fernández. Sí manifestó que “hay que construir un nuevo gobierno y una nueva mayoría sin volver para atrás”, y que “hay que superar el fracaso de Macri, que es el fracaso de un gobierno, no de la Argentina”.