FA: Fiorella Buzeta encabezará la lista de M764 a la Cámara de Diputados

“Nada sobre nosotros sin nosotros”, dice una frase de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Fiorella Buzeta usa para describir por qué aceptó encabezar la lista de M764 (Frente en Movimiento) a la Cámara de Diputados en las próximas elecciones por el Frente Amplio. Luego de varios años de militancia social en múltiples colectivos, sintió que era necesario pasar a militar en el terreno de la política partidaria para poder “darles voz a los que no tienen voz”.

En 2004, Buzeta recibió un disparo de forma accidental mientras estaba en en el liceo 13 de Maroñas, en un caso que tuvo mucha repercusión mediática. “Tenía 12 años, mi incipiente adolescencia la tuve que reinventar desde una silla de ruedas”, cuenta en una carta que hizo pública la semana pasada. Allí explica cómo fue construyendo su vida y por qué entiende que las luchas tienen que ser colectivas: “Descubrí que todas las barreras que tenía por delante no eran sólo mías y decidí que iba a dar esa pelea con otras y con otros, y que las respuestas a problemas individuales tenían que ser colectivas. Pude reconocer que hay micromecanismos de exclusión, que son imperceptibles a la vista de cualquiera, pero que son una máquina de impedir sueños”.

Ahora, con 27 años, entiende que la política “es demasiado importante como para dejársela solamente a los políticos”. También sabe que no los “puede representar otra persona; tenemos que ser nosotros los que nos representamos”, dijo en diálogo con la diaria. Buzeta explicó que muchas veces las políticas públicas se hacen con las “mejores intenciones”, pero luego esto no repercute en la vida de las personas con discapacidad. Destacó, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Cuidados fue un “mojón” para las personas con discapacidad y abrió un montón de posibilidades, ya que el cuidado dejó de ser algo exclusivamente de las familias y pasó a ser una responsabilidad del Estado, pero opinó que todavía “falta mucho”. “La implementación va de los cero a los 29 años y después, cuando sos adulto y querés ser autónomo, el sistema no te proporciona un asistente personal. Quizás esa elección hubiese sido mejor si la política era pensada desde otra perspectiva”.

Sobre su incorporación a la lista M764, Buzeta dijo que, además de coincidir ideológicamente, es un espacio en el que no sólo se hablaba de la discapacidad, sino que “nos hacían partícipes, nos ponían voz, buscaban locales accesibles”. “Para garantizar la participación tienen que darse ciertas condiciones, porque si no el entorno te discapacita. Si vos tenés todo el entorno adaptado, no hay una barrera, no hay inferioridad de condiciones”, explicó.

El sector apoyó la precandidatura de Carolina Cosse a la presidencia. En particular, a Buzeta le gusta “mucho” la idea de que una mujer sea presidenta. “No creo que por tener una presidenta vamos a cambiar de por sí el machismo imperante en la sociedad, ni el patriarcado, pero creo que le va a hacer muy bien a la política ver a una precandidata luchando por un lugar de poder”. Buzeta se refirió a la “segunda generación de cambios” que promueve Cosse y señaló que coincide plenamente con la idea de que tiene que haber un punto de contacto entre la discapacidad y la tecnología “para que las personas con discapacidad podamos ser autónomas”.

Buzeta señaló que la discapacidad es un tema transversal a cualquier política pública. “Si hablamos de educación, tenemos que hablar de discapacidad; si hablamos de empleo, tenemos que hablar de discapacidad; si hablamos de cárceles, tenemos que hablar de discapacidad; si hablamos de pobreza, tenemos que hablar de discapacidad. Esa perspectiva transversal no está incorporada en nuestras políticas públicas”.

Buzeta integra el Espacio por la Accesibilidad, la Coordinadora de Usuarios de Transporte Accesible y la Coordinadora de la Marcha por la Accesibilidad, entre otros. Entiende que es necesario que exista un nexo con quien se representa: “No se puede perder el nexo con los otros, eso es lo que me permite decir que tengo voz para hablar sobre lo que pasa, porque participo en un montón de colectivos, estoy ahí”.

“Estoy haciéndome cargo de esto y buscándole un sentido. Estoy visualizando que todo lo que viví y pasé desde lo personal como desde lo colectivo tiene que tener un por qué, tiene que repercutir en algo, y si es mejorando la vida de un sector de la sociedad, como es el de las personas con discapacidad, me quedo más que satisfecha”, finalizó Buzeta.