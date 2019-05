La situación en Venezuela será el asunto central que tratarán los cancilleres de Estados Unidos y Rusia

Los principales representantes diplomáticos de los gobiernos de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirán hoy en la ciudad de Kovaniemi, en Finlandia. El punto central en su agenda será la situación política de Venezuela. Las conversaciones entre Washington y Moscú, en un intento de balancear los intereses que ambos tienen en Venezuela, no han cesado desde la semana pasada, cuando el dirigente opositor y autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó lanzó una iniciativa denominada Operación Libertad. Con esa acción intentó, por ahora sin éxito, poner de su lado a los militares del país, las Fuerzas Armadas Nacionales Boliviarianas (FANB).

Pese a los anuncios del dirigente opositor acerca de una rebelión en marcha, la situación política venezolana no experimentó cambios. El presidente Nicolás Maduro mantenía ayer el respaldo militar, y la posición de Guaidó quedó debilitada porque no logró que las FANB lo respaldaran ni tampoco movilizar a la población durante el fin de semana. El dirigente pidió el sábado a los venezolanos que se congregaran a las puertas de los destacamentos militares para pedir a los integrantes de las fuerzas armadas que desobedecieran al presidente, pero la convocatoria no tuvo una participación amplia.

Por el contrario, Maduro visitó varios cuarteles y otras dependencias del Ejército y ayer manifestó en Twittter: “Venezuela cuenta con una FANB perfectamente adiestrada, entrenada, preparada y cohesionada. No somos un país débil, ni desvalido, tenemos un poder militar que garantiza la paz y la defensa nacional. ¡Leales Siempre, Traidores Nunca!”.

La pulseada se juega también en el plano internacional. Así fue que ayer, antes de su encuentro previsto para hoy con Pompeo, Lavrov recibió en Moscú al canciller venezolano, Jorge Arreaza. De esta manera envió un mensaje claro sobre el apoyo del gobierno de Vladimir Putin a Maduro. Después del encuentro, Lavrov dijo que Juan Guaidó no es un político independiente, sino que cumple las órdenes de sus “patrocinadores en Estados Unidos”. Por eso instó a ese país a no obstaculizar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela y a respetar el derecho internacional, según recogieron agencias internacionales de noticias. El canciller ruso exhortó al gobierno estadounidense a no violar la soberanía venezolana y rechazó la campaña de este país para derrocar a Maduro. Dijo que Estados Unidos “no está apoyando el diálogo en Venezuela”, sino que amenaza con el uso de la fuerza y evidencia “su falta de honor para toda América”.

Por su parte, Arreaza llamó a la comunidad internacional a continuar con las mesas de diálogo “no solamente para proteger a Venezuela, sino a cualquier nación que enfrenta sanciones de poder”, en referencia al bloqueo estadounidense a Cuba y las advertencias que la administración del presidente Donald Trump hizo a Nicaragua. El representante venezolano en Moscú sostuvo también que Maduro continúa llamando al diálogo tanto a Estados Unidos como a la oposición de su país. “Estamos seguros de que el empeño del diálogo va imperar sobre Venezuela”, afirmó.

También Pompeo volvió a pronunciarse con respecto a Venezuela. El secretario de Estado estadounidense se mostró desafiante frente a Rusia y criticó a otros gobiernos afines a Maduro, como los de China, Cuba e Irán, y dijo que “los rusos tienen que irse” de Venezuela. “Queremos que el pueblo venezolano no sufra la injerencia de ningún país, ya sea China o Rusia. Ahora tenemos iraníes sobre el terreno en Venezuela. Nosotros queremos a todos los países fuera de Venezuela y permitir que su pueblo restaure su propia democracia”, afirmó Pompeo durante una conferencia de prensa previa a su viaje a Finlandia.

Acerca de Cuba, el funcionario estadounidense dijo que desde La Habana se pretende controlar a Venezuela: “Sabemos de la histórica presencia de un par de miles de matones cubanos, que esencialmente controlan ese país hoy en día”. Pompeo agregó que durante el encuentro de hoy con su par ruso estarán sobre la mesa, además de Venezuela, los conflictos bélicos que se están desarrollando actualmente en Siria y en Ucrania, porque “hay muchas tareas que requieren la atención de ambas naciones”.

