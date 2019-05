Los peronistas no kirchneristas de Alternativa Federal decidirán su candidato presidencial para octubre en las PASO

Reunidos en la Casa de Gobierno de la ciudad de Córdoba, los líderes del espacio peronista no kirchnerista Alternativa Federal definieron ayer los pasos a seguir para el armado del espacio y decidieron que su candidato a la presidencia se elegirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. Participaron en este encuentro los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador Miguel Ángel Pichetto. En el cónclave también se definió que todos los precandidatos llevarán la misma lista al Congreso.

El anuncio acerca de las PASO llegó luego de varias semanas de incertidumbre, y después de que el kirchnerismo anunciara la conformación de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, que se presentará en las PASO del Partido Justicialista. Una de las principales conclusiones que quedaron luego de la reunión de ayer es que Sergio Massa permanecerá en Alternativa Federal y no se unirá al kirchnerismo como muchos especulaban. Otra es que quedó fuera de este espacio Roberto Lavagna, cuya candidatura a la presidencia ha ido perdiendo cada vez más fuerza con el paso de los días.

Si bien en el mensaje que enviaron desde Córdoba los referentes de Alternativa Federal convocaron de manera implícita a Lavagna, al indicar que pueden sumarse al espacio todos aquellos que quieran “superar la grieta”, parece claro que si el ex ministro de Economía se postula, lo hará por cuenta propia.

Antes de que se conociera la decisión de Alternativa Federal, Lavagna, que tiene plazo hasta el 22 de junio para inscribir su candidatura, dijo que la definición de una candidatura presidencial del “espacio del centro” mediante unas PASO forma parte de la “politiquería” y “es un tema terminado”, según publicó el diario La Nación. No obstante, Lavagna afirmó que “se seguirá dialogando” y dio a entender que si bien es “candidato a presidente” también podría abandonar la carrera hacia las elecciones de octubre. “Partan de que yo no soy obstáculo, puedo estar o no estar”, concluyó.

Por su parte, Massa reafirmó su apoyo a que el candidato de Alternativa Federal se elija mediante voto popular. Además, dejó claro que no se unirá a la fórmula de los Fernández. “Soy de otra fuerza política; tengo una excelente relación con Alberto Fernández y con otros dirigentes porque creo en el diálogo, pero llevamos seis elecciones compitiendo contra el kirchnerismo”, dijo el líder del Frente Renovador. Agregó que cuanto “más amplia” sea la competencia en estas PASO, es “mejor”, para no elegir “candidatos con el dedo sino con el voto democrático”.