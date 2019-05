Martínez: “La inmensa mayoría de quienes viven en la calle no tiene otra alternativa, y hay que darles soluciones”

Un puñado de vecinos recorrió ayer de tarde el barrio Goes junto al precandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez. Los frenteamplistas salieron de la plaza Pepe D’Elia y llegaron a la terminal Goes, donde Martínez dio un breve discurso.

En diálogo con la diaria, el precandidato comentó el censo de personas en situación de calle dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y dijo que muchos ex reclusos no son recibidos por sus familias, algo en lo que el gobierno tiene que trabajar. Uno de los datos fue que 69% de las 2.038 personas que viven en situación de calle declaran haber estado presas. Martínez recordó que la Intendencia de Montevideo (IM) aportó dos casas que serán destinadas a un refugio nocturno y diurno. Se trata de inmuebles que tenían una gran deuda con la comuna. Las obras están en la última etapa, por lo que espera que sean inauguradas pronto. “Este tema no depende de la IM, pero nosotros queremos colaborar”, dijo.

Sobre el problema de las personas sin hogar, Martínez aseguró que la política tiene que involucrar distintas áreas del Estado, como los ministerios de Salud, Educación, Vivienda y “ni que hablar” el Mides. “Habrá un 1%, un 2% [de gente] a la que le gusta vivir en situación de calle, el resto no tiene otra alternativa”, opinó. Luego se explayó: “Dije 1% como pude decir 3% o 4%, no tengo idea, pero la inmensa mayoría está en esas condiciones porque no tiene otra, y hay que darle soluciones”.

Martínez también opinó sobre el spot publicitario que lanzó Presidencia, en el que se asegura que Uruguay es “el país de América Latina que reparte más equitativamente los ingresos”. “Es bueno saber que nuestro país hace un salto en calidad tan importante. Teníamos un país que estaba más del lado de los países injustos del mundo y ahora estamos del lado de los países más justos”, sostuvo. Además, aseguró que “nos debe enorgullecer a todos” porque se trata “de un triunfo de la sociedad uruguaya”. “¿Quién no puede estar feliz con que hoy exista una mejor redistribución de la riqueza que hace 15 años atrás?”, se preguntó. Sobre el spot dijo que se trata de una forma de que la gente sepa los avances en políticas sociales. “Es parte del deber de un gobierno informar”, dijo.

En la recorrida estaba presente la ex viceministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg (del sector Participar, Articular, Redoblar). En diálogo con la diaria, sostuvo que algunas de las propuestas de la oposición son demagógicas. Sobre la iniciativa del precandidato del Partido Nacional Juan Sartori de crear la tarjeta “Medifarma” aseguró: “Eso ya está enmarcado en lo que ha sido la reforma de los colectivos en el Sistema Nacional Integrado de Salud”.